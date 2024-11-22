«Достигнуты значимые результаты»: Донская «Единая Россия» подвела итоги года и наметила планы на 2025

— С этой точки зрения достигнуты весомые, солидные результаты. Мы выполнили абсолютное большинство наказов, которые наши избиратели ставили перед депутатами донского парламента в прошлом созыве. А за один год работы Законодательного Собрания нового созыва выполнили порядка 15 процентов тех наказов, которые нам даны на ближайшую пятилетку. Сейчас идет процесс формирования бюджета Ростовской области на ближайшие три года. Мы включили в расходную часть бюджета на выполнение наказов наших избирателей более чем восемь миллиардов рублей. Что это за наказы? Это строительство школ, детских садов, ремонт и реконструкция поликлиник, больниц, спортивных сооружений, Домов культуры. Это все то, что волнует наших избирателей. Уверен, что такой мощной, единой и конструктивно настроенной командой мы сможем выполнить абсолютное большинство наказов и пожеланий наших граждан, — сообщил председатель Донского парламента.