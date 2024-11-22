«Достигнуты значимые результаты»: Донская «Единая Россия» подвела итоги года и наметила планы на 2025

В Ростове-на-Дону в пятницу, 22 ноября прошла конференции Ростовского регионального отделения «Единой России». Партийцы подвели итоги работы уходящего года и наметили цели на следующий.
ЛИДИРУЮЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА РЕГИОНА.
Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель областного парламента Александр Ищенко подчеркнул, что для донских единороссов политический год был удачным.
— Прежде всего, в выборах, — пояснил Александр Ищенко. — В марте этого года жители Ростовской области поддержали исключительно убедительным, абсолютным большинством голосов Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России, а в сентябре 2024-ого на дополнительных выборах в Государственную Думу наш кандидат Виктория Валериевна Абрамченко получила весомое большинство голосов избирателей. Плюс к этому, на выборах трех городских Дум в Азове, в Батайске и в Таганроге тоже большинством голосов «Единая Россия» укрепила свое представительство в депутатском корпусе.
Александр Валентинович обратил внимание на то, что партия выступает лидирующей политической силой в регионе и опирается на высокий уровень доверия людей.
— Задачи, над которыми мы ежедневно работаем, касаются каждого — это социальная защита граждан, поддержка донских семей, развитие инфраструктуры области, строительство и модернизация школ, больниц, дорог и многое другое, — продолжает спикер парламента региона. Эти темы отражены в народной программе — главном ориентире для всех единороссов.
Другой важной частью работы депутатского корпуса «Единой России» в Ростовской области является выполнение наказов избирателей.
Встреча прошла в «Центре истинных ценностей» в Ростове. Автор фото: пресс-служба «Единой России».
БОЛЬШЕ 8 МИЛЛИАРДОВ НА НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
— С этой точки зрения достигнуты весомые, солидные результаты. Мы выполнили абсолютное большинство наказов, которые наши избиратели ставили перед депутатами донского парламента в прошлом созыве. А за один год работы Законодательного Собрания нового созыва выполнили порядка 15 процентов тех наказов, которые нам даны на ближайшую пятилетку. Сейчас идет процесс формирования бюджета Ростовской области на ближайшие три года. Мы включили в расходную часть бюджета на выполнение наказов наших избирателей более чем восемь миллиардов рублей. Что это за наказы? Это строительство школ, детских садов, ремонт и реконструкция поликлиник, больниц, спортивных сооружений, Домов культуры. Это все то, что волнует наших избирателей. Уверен, что такой мощной, единой и конструктивно настроенной командой мы сможем выполнить абсолютное большинство наказов и пожеланий наших граждан, — сообщил председатель Донского парламента.
ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ БОЙЦАМ НА ПЕРЕДОВОЙ.
В уходящем году донская «Единая Россия» продолжила поддержку жителей новых регионов, участников СВО и их семей. Эта цель остается приоритетной и в 2025-м году.
— Силами активистов и сторонников партии, депутатского корпуса для бойцов на передовую регулярно доставляются экипировка и амуниция, инструменты, специальное оборудование, транспорт повышенной проходимости и все необходимое. Депутаты «Единой России» постоянно работают и над расширением мер социальной защиты участников СВО и членов их семей: это компенсации на оплату ЖКХ, помощь с капремонтом, юридическая поддержка и другие инициативы, — отметил Александр Ищенко.
«ПРЕДСТОИТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН».
Уже сейчас партия «Единая Россия» в Ростовской области начала подготовку к большому избирательному циклу следующего года.
— «Единая Россия» примет активное участие в выборах Губернатора Ростовской области и новых составов ряда городских дум, в том числе в Ростове-на-Дону. Это будет ответственный экзамен для регионального отделения, но мы уверены, что наша работа позволит оправдать доверие избирателей, — сказал Александр Ищенко.
Также на конференции регионального отделения партии были избраны делегаты от Ростовской области на предстоящий XXII Съезд «Единой России», который пройдет в середине декабря в Москве, и обновили состав областных руководящих партийных органов.