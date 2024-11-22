Ники Минаж выпустила юбилейное переиздание альбома The Pinkprint

В релиз также вошли несколько ранее не изданных композиций. Среди них Turn Ya Cap Back с Суэй Ли, It’s Okay с Давидом Гетта и Arctic Tundra, в которой можно услышать уже покойного Juice WRLD. Композиция просочилась в интернет в 2019 году, но впервые была включена в официальный релиз, сообщает NME.