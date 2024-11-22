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Ники Минаж выпустила юбилейное переиздание альбома The Pinkprint

Рэп-исполнительница Ники Минаж представила переиздание третьего студийного альбома The Pinkprint. Новая версия релиза включает треки с других альбомов, такие как Pills n Potions, Anaconda, Only, Bed Of Lies, Truffle Butter и The Night Is Still Young.

Источник: Звук

Рэп-исполнительница Ники Минаж представила переиздание третьего студийного альбома The Pinkprint. Новая версия релиза включает треки с других альбомов, такие как Pills n Potions, Anaconda, Only, Bed Of Lies, Truffle Butter и The Night Is Still Young.

В релиз также вошли несколько ранее не изданных композиций. Среди них Turn Ya Cap Back с Суэй Ли, It’s Okay с Давидом Гетта и Arctic Tundra, в которой можно услышать уже покойного Juice WRLD. Композиция просочилась в интернет в 2019 году, но впервые была включена в официальный релиз, сообщает NME.

Ранее Ники Минаж ответила на вопрос, будет ли она брать перерыв в карьере.