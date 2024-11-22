Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве Ростовской области рассказали о наличии иммуноглобулина для беременных

Минзрав обязал государственные медучреждения взять на контроль поставки иммуноглобулина.
Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Ростовской области прокомментировали ситуацию с иммуноглобулином в государственных медучреждениях. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону», в больницах есть небольшие запасы препарата.

— Запасы данного препарата в государственных медицинских организациях Ростовской области, оказывающих помощь по профилю «акушерство и гинекология», незначительные, — рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, медучреждения регулярно проводят аукционы на закупку данного препарата. Однако предложения от поставщиков не поступают. Вопрос планируется решить до конца года.

— Министерство здравоохранения Ростовской области поручило всем государственным медицинским организациям поставить на контроль мониторинг поставки данного препарата, — добавили в ведомстве.

Отметим, антирезусный иммуноглобулин предотвращает резус-конфликт. Препарат помогает беременным женщинам с отрицательным резус-фактором выносить малыша с положительным резус-фактором.