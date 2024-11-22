В Минздраве Ростовской области рассказали о наличии иммуноглобулина для беременных

В Министерстве здравоохранения Ростовской области прокомментировали ситуацию с иммуноглобулином в государственных медучреждениях. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону», в больницах есть небольшие запасы препарата.
— Запасы данного препарата в государственных медицинских организациях Ростовской области, оказывающих помощь по профилю «акушерство и гинекология», незначительные, — рассказали в Минздраве.
По данным ведомства, медучреждения регулярно проводят аукционы на закупку данного препарата. Однако предложения от поставщиков не поступают. Вопрос планируется решить до конца года.
— Министерство здравоохранения Ростовской области поручило всем государственным медицинским организациям поставить на контроль мониторинг поставки данного препарата, — добавили в ведомстве.
Отметим, антирезусный иммуноглобулин предотвращает резус-конфликт. Препарат помогает беременным женщинам с отрицательным резус-фактором выносить малыша с положительным резус-фактором.