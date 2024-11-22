На следующей неделе в Воронежскую область вернутся холода

В Воронежскую область приходит холодный фронт. На выходных еще сохранится достаточно высокая для конца ноября температура. А вот уже с понедельника, 25 ноября, столбик термометра опустится до нуля, а потом упадет еще ниже. Погода возвращается к климатической норме.
В выходные будет как раз переходный период, который будет сопровождаться сильным ветром. В субботу, 23 ноября, вероятны порывы до 22 м/с, в воскресенье, 24 ноября они будут не такими мощными — не более 19 м/с. Сопровождаться такая погода будет дождем и мокрым снегом. Особенно сильные осадки прогнозируют в воскресенье. Ночи будут морозными — до 0…-2. И если 23 ноября днем еще возможны +12, то 24-го столбик термометра поднимется не выше +4. В Воронеже максимальное повышение температуры в эти дни соответственно +10 и +2.
А вот уже в понедельник, 25 ноября, ночью в Воронежскую область могут прийти морозы до −5. А днем температура поднимется максимум до +2. В Воронеже ночью мороз обещает быть более умеренным — до −3. Днем все раскиснет. Столбик термометра будет держаться около нуля. Зато кончатся дожди.
Есть и предварительный прогноз погоды в Воронеже на вторник, 26 ноября. Ночью температура может опустится до −3, а днем она имеет шанс повыситься, но совсем немного — до −1. Вероятен небольшой снег.