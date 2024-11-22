На следующей неделе в Воронежскую область вернутся холода

В выходные будет как раз переходный период, который будет сопровождаться сильным ветром. В субботу, 23 ноября, вероятны порывы до 22 м/с, в воскресенье, 24 ноября они будут не такими мощными — не более 19 м/с. Сопровождаться такая погода будет дождем и мокрым снегом. Особенно сильные осадки прогнозируют в воскресенье. Ночи будут морозными — до 0…-2. И если 23 ноября днем еще возможны +12, то 24-го столбик термометра поднимется не выше +4. В Воронеже максимальное повышение температуры в эти дни соответственно +10 и +2.