Движение по Шакшинскому мосту в Уфе откроют 24 ноября

Стало известно, когда вновь запустят движение транспорта по Шакшинскому мосту. Напомним, сооружение перекрыли полностью из-за строительных работ. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса, объект готов уже на 89%.
«24 ноября откроем движение, как и планировалось, по одной половине моста. Полное открытие движения по мостовому переходу планируем 25 декабря 2024 года», — сообщил Евгений Кулешов.
В следующем году строители завершат архитектурную подсветку моста, установят ливневую канализацию, а также организуют систему мониторинга.
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