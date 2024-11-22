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Движение по Шакшинскому мосту в Уфе откроют 24 ноября

Шакшинский мост в Уфе откроют по плану.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда вновь запустят движение транспорта по Шакшинскому мосту. Напомним, сооружение перекрыли полностью из-за строительных работ. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса, объект готов уже на 89%.

«24 ноября откроем движение, как и планировалось, по одной половине моста. Полное открытие движения по мостовому переходу планируем 25 декабря 2024 года», — сообщил Евгений Кулешов.

В следующем году строители завершат архитектурную подсветку моста, установят ливневую канализацию, а также организуют систему мониторинга.

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