Какая погода будет в Казахстане 23 ноября

В Абайской области ночью на севере и в центре прогнозируют снег, метель. Ветер северо-западный 9−14, на юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, юге области 15, днем 1−6, на западе области 9 мороза.
В Акмолинской области обещают погоду без осадков. На западе, юге, востоке области туман. Ветер переменных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере области 9, днем 1−6, на востоке области 9 мороза.
В Актюбинской области осадков не обещают. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на северо-востоке области 11 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ночью на юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, в горных районах области 10 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 0−5 мороза.
В Атырауской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, ночью на севере области, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере области 3 мороза, днем 5−10 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и юге ожидается снег, метель. Ветер северо-западный 9−14, на востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15−20 мороза, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Жамбылской области в горных районах возможны осадки (дождь, снег), гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, днем 1−6 тепла, в горных районах области 2 мороза.
В Жетысуской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах области 15 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, в горных районах области 5 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере пройдет небольшой дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 3−8 тепла.
В Карагандинской области осадков не ожидается. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 3 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 1 тепла.
В Костанайской области без осадков. На востоке, юге области туман. Ветер южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 15 мороза, днем 1−6 мороза, на юге области 2 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, в центре, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, днем 2−7, на юге области 10 тепла.
В Мангистауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, днем 8−13 тепла.
В Павлодарской области осадков не обещают. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, севере, востоке области 13, днем 2−7 мороза.
В Северо-Казахстанской области без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 15, днем 1−6 мороза.
В Туркестанской области осадков не будет. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный 8−13, на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 9−14, на севере, в горных районах области 5 тепла.
В Улытауской области без осадков. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 4 мороза- 1 тепла.
Погода в мегаполисах
В г. Астане по данным синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 3−5 мороза.
В г. Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.
В г. Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13, порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10−12 тепла.