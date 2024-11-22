Какая погода будет в Казахстане 23 ноября

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. На большей части Казахстана 23 ноября синоптики обещают погоду без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед. По республике в ночные и утренние часы — туманы. В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10−18 мороза, на крайнем востоке страны до 23 мороза.