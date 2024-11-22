Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе

Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).