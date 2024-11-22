Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе

«Средняя цена отечественной икры лососевых рыб в Ялте в октябре составила 12 630, 78 рублей за килограмм», — следует из данных средних потребительских цен на товары и услуги в республике.
В Симферополе красная икра, по информации Крымстата, продавалась в прошлом месяце немного дешевле — за 11 777, 99 рублей за килограмм. В Евпатории ее средняя цена была 10 435, 78 рублей. И дешевле всего новогодний деликатес можно было приобрести в Керчи — по цене 8 828, 62 рубля.
В Севастополе отечественную икру лососевых рыб в октябре продавали в среднем по цене 9 822, 69 рублей.
В сравнении с сентябрем, стоимость этого продукта выросла в среднем по городам полуострова на 1−2 тысячи рублей.
Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
При этом в 25 регионах этот деликатес в октябре стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму — в среднем 11 тысяч рублей. Следом за ним идут Мурманская и Московская области, где ее продают по цене выше 10 тысяч рублей.
Ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая прогнозировала рост цен на красную икру. Объяснила она это тем, что в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%. А ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%.
Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).