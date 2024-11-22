Завтра у семи автобусных маршрутов появятся дополнительные остановки в Казани

Завтра в схеме движения казанских автобусных маршрутов №№ 10, 22, 36, 45, 46, 53 и 72 появятся дополнительные остановки. При этом в нескольких местах транспорт перестанет высаживать пассажиров. Причиной стало завершение строительства транспортной развязки на пересечении Горьковского шоссе и улицы Восстания.
Так, автобусы №№ 10, 22, 46, 53 теперь будут останавливаться недалеко от Республиканской клинической инфекционной больницы напротив центра «Заречье» по улице Восстания. Здесь оборудуют новую остановку, которая будет называться аналогично медучреждению.
Остановочный навес «Ул. Лазарева» построили в районе дома № 17а по ул. Болотникова. Здесь пролягут маршруты №№ 10, 36, 45, 53, 72.
Автобусы №№ 45, 53, 72, съезжая с улицы Степана Халтурина, теперь будут поворачивать направо на ул. Краснококшайскую и высаживать пассажиров на остановках «Ул. Халтурина» и «Ул. Краснококшайская». Далее они развернутся на петле и будут следовать согласно маршруту.
По улице Пархоменко оборудуют вторую остановку «Травмпункт» со стороны детского сада № 252 для автобусов № 22. Также в схему движения этого маршрута добавят остановки «Можайского» и «Магазин Факел». После них транспорт сделает разворот на петле и вернется на свой маршрут.
Кроме этого, из схемы движения автобусов № 36 и № 72 исключат остановку «Идель» по ул. Фрунзе, а у автобусов № 10 и № 53 — «Ул. Светлая» по ул. Болотникова, сообщает комитет по транспорту.