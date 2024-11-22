Завтра у семи автобусных маршрутов появятся дополнительные остановки в Казани

По улице Пархоменко оборудуют вторую остановку «Травмпункт» со стороны детского сада № 252 для автобусов № 22. Также в схему движения этого маршрута добавят остановки «Можайского» и «Магазин Факел». После них транспорт сделает разворот на петле и вернется на свой маршрут.