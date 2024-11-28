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Национальный проект «Экология» в России в 2024 году

Национальный проект «Экология» в России в 2024 году — на что нацелен, какие задачи стремится выполнить и по какому механизму функционирует.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Замысел инициаторов, центральные поручения, временной цикл, расходы на выполнение задуманного и медианные плоды — в статье разъясняем об основных звеньях национального проекта «Экология» в России в 2024 году.

Берега Волги расчистят от мусора, будут построены новые очистные сооружения для сточных вод, реконструированы гидротехнические сооружения

Суть нацпроекта «Экология»

Национальный проект «Экология» твердо поставлен на стражу окружающей среды. Ресайклинг мусора, устранение свалок, оберегание лесных и водных зон, уменьшение количества грязных выделений в воздух, продвижение экотуризма, совершенствование культуры заботы о природе, внимание разнообразию флоры и фауны — лишь малая часто того, на что возложили надежды инициаторы программы.

За правильным функционированием проекта надзирает министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Курирует программную деятельность зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Администрирует нововведения в сфере первый заместитель главы Минприроды Константин Цыганов.

Указ президента РФ

Спусковым крючком для написания паспорта национальной программы «Экология» стал указ № 204 российского лидера Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который он подписал 7 мая 2018-го.

Цели и основные задачи проекта «Экология»

Сегодня налицо ни больше ни меньше 31 программная веха.

  • Увеличение числа граждан — участников в уборках прибрежий водоемов.
  • Рост вовлеченности людей в пожаротушение лесов, их высадку, прочистку и оберегание от злоумышленников, а также в работу школьных лесничеств.
  • Упадок количества твердого коммунального мусора в состоянии закапывания.
  • Подъем численности граждан с улучшенным качеством жизни благодаря избавлению от незаконных свалок в городах.
  • Увеличение числа убранных мусорных куч в населенных пунктах.
  • Рост количества людей, благополучие которых поползло вверх за счет избавления от вредных для окружающей среды предприятий.
  • Подъем доли обезвреженных представителей промышленности, ранее наносящих урон природе и здоровью граждан.
  • Сужение списка городов с высоким значением засорения атмосферы.
  • Упадок общего количества извержений опасных компонентов в населенных пунктах.
  • Всплеск числа граждан, качество жизни которых возросло благодаря уменьшению объема злотворных выбросов в больших промышленных городах.
  • Увеличение количества жителей водных местностей, прочувствовавших на себе улучшение экологических параметров водоемов.
  • Рост территорий с возрожденными реками, озерами, прудами.
  • Всплеск длины освобожденных от грязи зон в речных руслах.
  • Уменьшение интенсивности утилизации сорных сточных вод в Байкальские природные территории.
  • Подъем числа предприятий, которые улучшили системы очистки выбросов в Волгу.
  • Увеличение количества представителей промышленности, модернизировавших технологии фильтрации опасных извержений в атмосферу в больших городах страны.
  • Повышение уровня завершенности производственно-технических ансамблей по правильной работе с мусором первого и второго класса опасности.
  • Всплеск множества уничтоженных и лишенных вредности отходов первого и второго класса опасности.
  • Подъем числа общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты.
  • Увеличение протяженности общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты.
  • Всплеск желающих побывать на общегосударственных природных территориях с высокой степенью защиты.
  • Рост богатых лесами местностей страны.
  • Подъем степени очистки лесами земель от углерода.
  • Увеличение числа твердых коммунальных отходов на стадии обработки.
  • Рост протяженности мест Байкальской природной территории, находящихся под экологическим наблюдением.
  • Уменьшение количества сорных сточных вод, поступающих в Волгу.
  • Улучшение отношения численности восстановленных и вновь созданных лесов к численности убитых или умерших зеленых территорий.
  • Снижение затрат от повреждения лесов огненной стихией.
  • Рост числа возведенных и отремонтированных водопропускных объектов для поднятия уровня водного обмена в низовьях Волги.
  • Падение общего количества вредных извержений.
  • Увеличение количества населенных пунктов, в которых уже действует совокупная технология наблюдения за ситуацией в природе.

Сроки реализации проекта «Экология»

Взял начало 1 октября 2018 года. Обобщить результаты проведенных работ планируется 31 декабря 2024-го. При этом интересно, что многие федеральные программы нацпроекта «Экология» уже продлены на следующие годы, некоторые вплоть до 2029-го, а другие завершены раньше положенного.

Забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта

Федеральные проекты нацпроекта «Экология»

Функционирует одиннадцать федеральных программ. Двенадцатую и тринадцатую из списка досрочно завершили еще четыре года назад, раскидав их нерешенные задачи по оставшимся проектам.

  • «Вода России» — заранее продлена.
  • «Чистая страна».
  • «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
  • «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».
  • «Чистый воздух».
  • «Чистая вода» — досрочно завершена.
  • «Оздоровление Волги».
  • «Сохранение озера Байкал».
  • «Сохранение уникальных водных объектов».
  • «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
  • «Внедрение наилучших доступных технологий» — досрочно завершена.
  • «Сохранение лесов».
  • «Экомониторинг».

1. Вода России

Основные задачи — оздоровить водные объекты страны и, как следствие, улучшить экологические условия для проживания граждан рядом с ними.

Куратор — зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года.

Примечательно, что нынешняя программа «Вода России» уже обзавелась своим практически дубликатом на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029-го. По словам первого зампреда Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, новый проект расширит свое влияние за счет включения рек Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озера Ильмень, а также средних и малых рек.

2. Чистая страна

Основные задачи — избавиться от самых страшных скоплений вреда окружающей среде, решительно попрощаться с незаконными кучами мусора в черте городов.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года.

3. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Основные задачи — уменьшить экологическое бремя граждан благодаря снижению объема захороненных твердых коммунальных отходов и созданию совокупной технологии взаимодействия с ними.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2026 года.

4. Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности

Основная задача — породить идущую в ногу со временем инфраструктуру для безвредного взаимодействия с мусором первого и второго классов опасности.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2026 года.

5. Чистый воздух

Основные задачи — способствовать внедрению в промышленные компании положительных регламентирующих, денежных и управленческих решений для совершенствования технологий в соблюдение экологических правил, воплотить в жизнь универсальные способы повышения благоприятности атмосферного воздуха, снизить объемы опасных извержений, наносящих вред природе и человеку в том числе.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2026 года.

6. Чистая вода

Основной задачей уже как четыре года назад завершенной программы инициаторы ставили предоставление 91 проценту россиян высокосортного питья из системы центрального водоснабжения.

Куратором значилась зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта начался 1 октября 2018 года, а закончился 31 декабря 2020-го.

7. Оздоровление Волги

Основные задачи — добиться надежной работы водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сбережения экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, в три раза уменьшить объем сорных сточных вод, оказывающихся в реке, обезопасить и местами возродить ее.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 20 декабря 2018 года — 30 декабря 2024 года.

8. Сохранение озера Байкал

Основные задачи — оживление и удержание биоресурсных возможностей и биологической многогранности вод Байкальской природной территории, уменьшение давления человеческой деятельности на экосистему Байкала.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 января 2019 года — 31 декабря 2026 года.

9. Сохранение уникальных водных объектов

Основная задача — при задействовании граждан привести в порядок побережья водоемов.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 10 января 2019 года — 30 декабря 2024 года.

10. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

Основная задача — сформировать среду для стабильного прогресса экотуризма, особенно на наиболее сильно сберегаемых природных территориях.

Куратор — зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта: 1 августа 2018 года — 31 декабря 2024 года.

11. Внедрение наилучших доступных технологий

Основными задачами уже как четыре года назад завершенной программы инициаторы ставили оказание содействия предприятиям страны в переходе на новейшие «зеленые» решения, то есть такие, которые минимально воздействуют на природу и максимально повышают показатели ресурсов и энергосбережения.

Куратором значилась зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта начался 1 октября 2018 года, а закончился 31 декабря 2020-го.

12. Сохранение лесов

Основные задачи — при задействовании россиян навести порядок в лесах, повысить их защищенность и организовать посадку новых зеленых территорий на выкорчеванных или погибших от огня местах.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 ноября 2018 года — 31 декабря 2026 года.

13. Экомониторинг

Основная цель — разработать в России совокупную технологию слежения за ситуацией в окружающей среде, которая благовременно предоставляла бы отчеты органам власти разных уровней и заинтересованным компаниям.

Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 27 декабря 2021 года — 31 декабря 2026 года.

Источники бюджета нацпроекта «Экология»: меры поддержки

Инициаторы подсчитали, что исполнить задуманное помогут 2583,5 миллиарда рублей. Из них из общегосударственной казны будет выделено 575,4 миллиарда рублей, из региональной — 402 миллиарда, а из внебюджетных источников — 1946,4 миллиарда рублей.

По нацпроекту восстанавливают численность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Экология»

Суть ориентираБазовое значение2019 год2021 год2024 год
Увеличение числа граждан — участников в уборках прибрежий водоемовНоль миллионов человек0,8 миллиона человек0,8 миллиона человек0,8 миллиона человек
Рост вовлеченности людей в пожаротушение лесов, их высадку, прочистку и оберегание от злоумышленников, а также в работу школьных лесничествПолмиллиона человекПолмиллиона человекПолмиллиона человекПолтора миллиона человек
Упадок количества твердого коммунального мусора в состоянии закапывания99 процентов96,2 процента93,8 процента87,9 процента
Подъем численности граждан с улучшенным качеством жизни благодаря избавлению от незаконных свалок в городахНоль миллионов человек4,4 миллиона человек35,2 миллиона человек204,1 миллиона человек
Увеличение числа убранных мусорных куч в населенных пунктахНоль штукНоль штук28 штук111 штук
Рост количества людей, благополучие которых поползло вверх за счет избавления от вредных для окружающей среды предприятий1,3 миллиона человек29,3 миллиона человек41,6 миллиона человек71,8 миллиона человек
Подъем доли обезвреженных представителей промышленности, ранее наносящих урон природе и здоровью гражданДесять штук48 штук66 штук88 штук
Сужение списка городов с высоким значением засорения атмосферыВосемь единицВосемь единицПять единицВосемь единиц
Упадок общего количества извержений опасных компонентов в населенных пунктах100 процентов100 процентов96 процентов85 процентов
Всплеск числа граждан, качество жизни которых возросло благодаря уменьшению объема злотворных выбросов в больших промышленных городах16 миллионов человек16 миллионов человек19,5 миллиона человек42,7 миллиона человек
Увеличение количества жителей водных местностей, прочувствовавших на себе улучшение экологических параметров водоемовНоль миллионов человек0,4 миллиона человек9,6 миллиона человек19 миллионов человек
Рост территорий с возрожденными реками, озерами, прудамиНоль тысяч гектаровНоль тысяч гектаровНоль тысяч гектаровНоль тысяч гектаров
Всплеск длины освобожденных от грязи зон в речных руслахНоль километров20,5 километра193 километра595,9 километра
Уменьшение интенсивности утилизации сорных сточных вод в Байкальские природные территории247,6 кубического километра247,6 кубического километра247,6 кубического километра145,6 кубического километра
Подъем числа предприятий, которые улучшили системы очистки выбросов в ВолгуНоль единицНоль единицНоль единицНоль единиц
Увеличение количества представителей промышленности, модернизировавших технологии фильтрации опасных извержений в атмосферу в больших городах страныНоль единицНоль единицНоль единицПять единиц
Повышение уровня завершенности производственно-технических ансамблей по правильной работе с мусором первого и второго класса опасностиНоль процентовНоль процентовНоль процентов57,8 процента
Всплеск множества уничтоженных и лишенных вредности отходов первого и второго класса опасностиНоль процентовНоль процентовНоль процентовНоль процентов
Подъем числа общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты211 единиц221 единица227 единиц235 единиц
Увеличение протяженности общегосударственных природных территорий с высокой степенью защитыНоль миллионов гектаров1,7 миллиона гектаровЧетыре миллиона гектаровПять миллионов гектаров
Всплеск желающих побывать на общегосударственных природных территориях с высокой степенью защитыШесть миллионов человек6,7 миллиона человекВосемь миллионов человек12 миллионов человек
Рост богатых лесами местностей страны46,4 процента46,4 процента46,4 процента46,2 процента
Подъем степени очистки лесами земель от углерода600 миллионов тонн600 миллионов тонн600 миллионов тонн610 миллионов тонн
Увеличение числа твердых коммунальных отходов на стадии обработкиТри процента3,8 процента6,2 процента12,1 процента
Рост протяженности мест Байкальской природной территории, находящихся под экологическим наблюдением70 процентов78 процентов84 процента100 процентов
Уменьшение количества сорных сточных вод, поступающих в Волгу3,2 кубического километра3,2 кубического километра2,6 кубического километраОдин кубический километр
Улучшение отношения численности восстановленных и вновь созданных лесов к численности убитых или умерших зеленых территорий62,3 процента64,4 процента80,4 процента100 процентов
Снижение затрат после повреждения лесов огненной стихией32,3 миллиарда рублей20,5 миллиарда рублей17 миллиардов рублей12,5 миллиарда рублей
Рост числа возведенных и отремонтированных водопропускных объектов для поднятия уровня водного обмена в низовьях Волги12 единиц12 единиц18 единиц80 единиц
Падение общего количества вредных изверженийСто процентовСто процентов96 процентов85 процентов
Увеличение количества населенных пунктов, в которых уже действует совокупная технология наблюдения за ситуацией в природеНоль единицНоль единицНоль единиц250 единицНоль единицНоль единицНоль единиц250 единиц
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