Национальный проект «Экология» в России в 2024 году

Примечательно, что нынешняя программа «Вода России» уже обзавелась своим практически дубликатом на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029-го. По словам первого зампреда Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, новый проект расширит свое влияние за счет включения рек Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озера Ильмень, а также средних и малых рек.