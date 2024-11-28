Национальный проект «Экология» в России в 2024 году

Замысел инициаторов, центральные поручения, временной цикл, расходы на выполнение задуманного и медианные плоды — в статье разъясняем об основных звеньях национального проекта «Экология» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Экология»
Национальный проект «Экология» твердо поставлен на стражу окружающей среды. Ресайклинг мусора, устранение свалок, оберегание лесных и водных зон, уменьшение количества грязных выделений в воздух, продвижение экотуризма, совершенствование культуры заботы о природе, внимание разнообразию флоры и фауны — лишь малая часто того, на что возложили надежды инициаторы программы.
За правильным функционированием проекта надзирает министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Курирует программную деятельность зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Администрирует нововведения в сфере первый заместитель главы Минприроды Константин Цыганов.
Указ президента РФ
Спусковым крючком для написания паспорта национальной программы «Экология» стал указ № 204 российского лидера Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который он подписал 7 мая 2018-го.
Цели и основные задачи проекта «Экология»
Сегодня налицо ни больше ни меньше 31 программная веха.
- Увеличение числа граждан — участников в уборках прибрежий водоемов.
- Рост вовлеченности людей в пожаротушение лесов, их высадку, прочистку и оберегание от злоумышленников, а также в работу школьных лесничеств.
- Упадок количества твердого коммунального мусора в состоянии закапывания.
- Подъем численности граждан с улучшенным качеством жизни благодаря избавлению от незаконных свалок в городах.
- Увеличение числа убранных мусорных куч в населенных пунктах.
- Рост количества людей, благополучие которых поползло вверх за счет избавления от вредных для окружающей среды предприятий.
- Подъем доли обезвреженных представителей промышленности, ранее наносящих урон природе и здоровью граждан.
- Сужение списка городов с высоким значением засорения атмосферы.
- Упадок общего количества извержений опасных компонентов в населенных пунктах.
- Всплеск числа граждан, качество жизни которых возросло благодаря уменьшению объема злотворных выбросов в больших промышленных городах.
- Увеличение количества жителей водных местностей, прочувствовавших на себе улучшение экологических параметров водоемов.
- Рост территорий с возрожденными реками, озерами, прудами.
- Всплеск длины освобожденных от грязи зон в речных руслах.
- Уменьшение интенсивности утилизации сорных сточных вод в Байкальские природные территории.
- Подъем числа предприятий, которые улучшили системы очистки выбросов в Волгу.
- Увеличение количества представителей промышленности, модернизировавших технологии фильтрации опасных извержений в атмосферу в больших городах страны.
- Повышение уровня завершенности производственно-технических ансамблей по правильной работе с мусором первого и второго класса опасности.
- Всплеск множества уничтоженных и лишенных вредности отходов первого и второго класса опасности.
- Подъем числа общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты.
- Увеличение протяженности общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты.
- Всплеск желающих побывать на общегосударственных природных территориях с высокой степенью защиты.
- Рост богатых лесами местностей страны.
- Подъем степени очистки лесами земель от углерода.
- Увеличение числа твердых коммунальных отходов на стадии обработки.
- Рост протяженности мест Байкальской природной территории, находящихся под экологическим наблюдением.
- Уменьшение количества сорных сточных вод, поступающих в Волгу.
- Улучшение отношения численности восстановленных и вновь созданных лесов к численности убитых или умерших зеленых территорий.
- Снижение затрат от повреждения лесов огненной стихией.
- Рост числа возведенных и отремонтированных водопропускных объектов для поднятия уровня водного обмена в низовьях Волги.
- Падение общего количества вредных извержений.
- Увеличение количества населенных пунктов, в которых уже действует совокупная технология наблюдения за ситуацией в природе.
Сроки реализации проекта «Экология»
Взял начало 1 октября 2018 года. Обобщить результаты проведенных работ планируется 31 декабря 2024-го. При этом интересно, что многие федеральные программы нацпроекта «Экология» уже продлены на следующие годы, некоторые вплоть до 2029-го, а другие завершены раньше положенного.
Федеральные проекты нацпроекта «Экология»
Функционирует одиннадцать федеральных программ. Двенадцатую и тринадцатую из списка досрочно завершили еще четыре года назад, раскидав их нерешенные задачи по оставшимся проектам.
- «Вода России» — заранее продлена.
- «Чистая страна».
- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
- «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».
- «Чистый воздух».
- «Чистая вода» — досрочно завершена.
- «Оздоровление Волги».
- «Сохранение озера Байкал».
- «Сохранение уникальных водных объектов».
- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
- «Внедрение наилучших доступных технологий» — досрочно завершена.
- «Сохранение лесов».
- «Экомониторинг».
1. Вода России
Основные задачи — оздоровить водные объекты страны и, как следствие, улучшить экологические условия для проживания граждан рядом с ними.
Куратор — зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года.
Примечательно, что нынешняя программа «Вода России» уже обзавелась своим практически дубликатом на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029-го. По словам первого зампреда Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, новый проект расширит свое влияние за счет включения рек Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озера Ильмень, а также средних и малых рек.
2. Чистая страна
Основные задачи — избавиться от самых страшных скоплений вреда окружающей среде, решительно попрощаться с незаконными кучами мусора в черте городов.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года.
3. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
Основные задачи — уменьшить экологическое бремя граждан благодаря снижению объема захороненных твердых коммунальных отходов и созданию совокупной технологии взаимодействия с ними.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2026 года.
4. Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности
Основная задача — породить идущую в ногу со временем инфраструктуру для безвредного взаимодействия с мусором первого и второго классов опасности.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2026 года.
5. Чистый воздух
Основные задачи — способствовать внедрению в промышленные компании положительных регламентирующих, денежных и управленческих решений для совершенствования технологий в соблюдение экологических правил, воплотить в жизнь универсальные способы повышения благоприятности атмосферного воздуха, снизить объемы опасных извержений, наносящих вред природе и человеку в том числе.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 октября 2018 года — 31 декабря 2026 года.
6. Чистая вода
Основной задачей уже как четыре года назад завершенной программы инициаторы ставили предоставление 91 проценту россиян высокосортного питья из системы центрального водоснабжения.
Куратором значилась зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта начался 1 октября 2018 года, а закончился 31 декабря 2020-го.
7. Оздоровление Волги
Основные задачи — добиться надежной работы водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сбережения экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, в три раза уменьшить объем сорных сточных вод, оказывающихся в реке, обезопасить и местами возродить ее.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 20 декабря 2018 года — 30 декабря 2024 года.
8. Сохранение озера Байкал
Основные задачи — оживление и удержание биоресурсных возможностей и биологической многогранности вод Байкальской природной территории, уменьшение давления человеческой деятельности на экосистему Байкала.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 января 2019 года — 31 декабря 2026 года.
9. Сохранение уникальных водных объектов
Основная задача — при задействовании граждан привести в порядок побережья водоемов.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 10 января 2019 года — 30 декабря 2024 года.
10. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма
Основная задача — сформировать среду для стабильного прогресса экотуризма, особенно на наиболее сильно сберегаемых природных территориях.
Куратор — зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта: 1 августа 2018 года — 31 декабря 2024 года.
11. Внедрение наилучших доступных технологий
Основными задачами уже как четыре года назад завершенной программы инициаторы ставили оказание содействия предприятиям страны в переходе на новейшие «зеленые» решения, то есть такие, которые минимально воздействуют на природу и максимально повышают показатели ресурсов и энергосбережения.
Куратором значилась зампред правительства страны Виктория Абрамченко. Жизненный цикл федерального проекта начался 1 октября 2018 года, а закончился 31 декабря 2020-го.
12. Сохранение лесов
Основные задачи — при задействовании россиян навести порядок в лесах, повысить их защищенность и организовать посадку новых зеленых территорий на выкорчеванных или погибших от огня местах.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 1 ноября 2018 года — 31 декабря 2026 года.
13. Экомониторинг
Основная цель — разработать в России совокупную технологию слежения за ситуацией в окружающей среде, которая благовременно предоставляла бы отчеты органам власти разных уровней и заинтересованным компаниям.
Куратор — зампред правительства страны Дмитрий Патрушев. Жизненный цикл федерального проекта: 27 декабря 2021 года — 31 декабря 2026 года.
Источники бюджета нацпроекта «Экология»: меры поддержки
Инициаторы подсчитали, что исполнить задуманное помогут 2583,5 миллиарда рублей. Из них из общегосударственной казны будет выделено 575,4 миллиарда рублей, из региональной — 402 миллиарда, а из внебюджетных источников — 1946,4 миллиарда рублей.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Экология»
|Суть ориентира
|Базовое значение
|2019 год
|2021 год
|2024 год
|Увеличение числа граждан — участников в уборках прибрежий водоемов
|Ноль миллионов человек
|0,8 миллиона человек
|0,8 миллиона человек
|0,8 миллиона человек
|Рост вовлеченности людей в пожаротушение лесов, их высадку, прочистку и оберегание от злоумышленников, а также в работу школьных лесничеств
|Полмиллиона человек
|Полмиллиона человек
|Полмиллиона человек
|Полтора миллиона человек
|Упадок количества твердого коммунального мусора в состоянии закапывания
|99 процентов
|96,2 процента
|93,8 процента
|87,9 процента
|Подъем численности граждан с улучшенным качеством жизни благодаря избавлению от незаконных свалок в городах
|Ноль миллионов человек
|4,4 миллиона человек
|35,2 миллиона человек
|204,1 миллиона человек
|Увеличение числа убранных мусорных куч в населенных пунктах
|Ноль штук
|Ноль штук
|28 штук
|111 штук
|Рост количества людей, благополучие которых поползло вверх за счет избавления от вредных для окружающей среды предприятий
|1,3 миллиона человек
|29,3 миллиона человек
|41,6 миллиона человек
|71,8 миллиона человек
|Подъем доли обезвреженных представителей промышленности, ранее наносящих урон природе и здоровью граждан
|Десять штук
|48 штук
|66 штук
|88 штук
|Сужение списка городов с высоким значением засорения атмосферы
|Восемь единиц
|Восемь единиц
|Пять единиц
|Восемь единиц
|Упадок общего количества извержений опасных компонентов в населенных пунктах
|100 процентов
|100 процентов
|96 процентов
|85 процентов
|Всплеск числа граждан, качество жизни которых возросло благодаря уменьшению объема злотворных выбросов в больших промышленных городах
|16 миллионов человек
|16 миллионов человек
|19,5 миллиона человек
|42,7 миллиона человек
|Увеличение количества жителей водных местностей, прочувствовавших на себе улучшение экологических параметров водоемов
|Ноль миллионов человек
|0,4 миллиона человек
|9,6 миллиона человек
|19 миллионов человек
|Рост территорий с возрожденными реками, озерами, прудами
|Ноль тысяч гектаров
|Ноль тысяч гектаров
|Ноль тысяч гектаров
|Ноль тысяч гектаров
|Всплеск длины освобожденных от грязи зон в речных руслах
|Ноль километров
|20,5 километра
|193 километра
|595,9 километра
|Уменьшение интенсивности утилизации сорных сточных вод в Байкальские природные территории
|247,6 кубического километра
|247,6 кубического километра
|247,6 кубического километра
|145,6 кубического километра
|Подъем числа предприятий, которые улучшили системы очистки выбросов в Волгу
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|Увеличение количества представителей промышленности, модернизировавших технологии фильтрации опасных извержений в атмосферу в больших городах страны
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|Пять единиц
|Повышение уровня завершенности производственно-технических ансамблей по правильной работе с мусором первого и второго класса опасности
|Ноль процентов
|Ноль процентов
|Ноль процентов
|57,8 процента
|Всплеск множества уничтоженных и лишенных вредности отходов первого и второго класса опасности
|Ноль процентов
|Ноль процентов
|Ноль процентов
|Ноль процентов
|Подъем числа общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты
|211 единиц
|221 единица
|227 единиц
|235 единиц
|Увеличение протяженности общегосударственных природных территорий с высокой степенью защиты
|Ноль миллионов гектаров
|1,7 миллиона гектаров
|Четыре миллиона гектаров
|Пять миллионов гектаров
|Всплеск желающих побывать на общегосударственных природных территориях с высокой степенью защиты
|Шесть миллионов человек
|6,7 миллиона человек
|Восемь миллионов человек
|12 миллионов человек
|Рост богатых лесами местностей страны
|46,4 процента
|46,4 процента
|46,4 процента
|46,2 процента
|Подъем степени очистки лесами земель от углерода
|600 миллионов тонн
|600 миллионов тонн
|600 миллионов тонн
|610 миллионов тонн
|Увеличение числа твердых коммунальных отходов на стадии обработки
|Три процента
|3,8 процента
|6,2 процента
|12,1 процента
|Рост протяженности мест Байкальской природной территории, находящихся под экологическим наблюдением
|70 процентов
|78 процентов
|84 процента
|100 процентов
|Уменьшение количества сорных сточных вод, поступающих в Волгу
|3,2 кубического километра
|3,2 кубического километра
|2,6 кубического километра
|Один кубический километр
|Улучшение отношения численности восстановленных и вновь созданных лесов к численности убитых или умерших зеленых территорий
|62,3 процента
|64,4 процента
|80,4 процента
|100 процентов
|Снижение затрат после повреждения лесов огненной стихией
|32,3 миллиарда рублей
|20,5 миллиарда рублей
|17 миллиардов рублей
|12,5 миллиарда рублей
|Рост числа возведенных и отремонтированных водопропускных объектов для поднятия уровня водного обмена в низовьях Волги
|12 единиц
|12 единиц
|18 единиц
|80 единиц
|Падение общего количества вредных извержений
|Сто процентов
|Сто процентов
|96 процентов
|85 процентов
|Увеличение количества населенных пунктов, в которых уже действует совокупная технология наблюдения за ситуацией в природеНоль единицНоль единицНоль единиц250 единиц
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|Ноль единиц
|250 единиц