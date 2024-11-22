Лидер Testament Чак Билли назвал новый альбом группы «очень особенным»

Вокалист американской трэш-метал-группы Testament Чак Билли заявил, что предстоящий альбом коллектива станет «очень особенным». Новый релиз будет продолжением пластинки Titans of Creation, выпущенной в 2020 году.
Билли подчеркнул в интервью The Rockpit, что работа над новым материалом протекала легко благодаря участию барабанщика Криса Доваcа, который активно сотрудничал с гитаристом Эриком Питерсоном. Совместные джемы и импровизации вдохновили музыкантов на создание свежего и агрессивного материала, отличающегося разнообразием и энергией.
Особенное внимание вокалист Testament уделил своему вокалу, отметив, что в новом альбоме он использует широкий диапазон тембров, включая редкие для последнего времени крики. По его словам, группа по-прежнему ориентируется на собственные предпочтения.
Ранее гитарист Testament выразил уверенность, что искусственный интеллект не повлияет на тяжелую музыку.