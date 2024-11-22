Лидер Testament Чак Билли назвал новый альбом группы «очень особенным»

Билли подчеркнул в интервью The Rockpit, что работа над новым материалом протекала легко благодаря участию барабанщика Криса Доваcа, который активно сотрудничал с гитаристом Эриком Питерсоном. Совместные джемы и импровизации вдохновили музыкантов на создание свежего и агрессивного материала, отличающегося разнообразием и энергией.