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Лидер Testament Чак Билли назвал новый альбом группы «очень особенным»

Вокалист американской трэш-метал-группы Testament Чак Билли заявил, что предстоящий альбом коллектива станет «очень особенным». Новый релиз будет продолжением пластинки Titans of Creation, выпущенной в 2020 году.

Источник: Звук

Вокалист американской трэш-метал-группы Testament Чак Билли заявил, что предстоящий альбом коллектива станет «очень особенным». Новый релиз будет продолжением пластинки Titans of Creation, выпущенной в 2020 году.

Билли подчеркнул в интервью The Rockpit, что работа над новым материалом протекала легко благодаря участию барабанщика Криса Доваcа, который активно сотрудничал с гитаристом Эриком Питерсоном. Совместные джемы и импровизации вдохновили музыкантов на создание свежего и агрессивного материала, отличающегося разнообразием и энергией.

Особенное внимание вокалист Testament уделил своему вокалу, отметив, что в новом альбоме он использует широкий диапазон тембров, включая редкие для последнего времени крики. По его словам, группа по-прежнему ориентируется на собственные предпочтения.

Ранее гитарист Testament выразил уверенность, что искусственный интеллект не повлияет на тяжелую музыку.