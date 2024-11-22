В Ростове выставили на продажу доходный дом Бейхмана

В Ростове, в центре города, на продажу выставили доходный дом Бейхмана. Такое предложение появилось на одном из онлайн-сервисов по продаже недвижимости в разделе с коммерческой недвижимостью.
За дом в центре донской столицы просят 110 миллионов рублей. Трехэтажное здание располагается на улице Большая Садовая, 90. Известно, что площадь доходного дома составляет 600 квадратных метров. Входная группа особняка расположена со стороны Большой Садовой.
— Памятник архитектуры конца XIХ вeкa, доxoдный дом отрaжаeт нeoкласcичeскоe нaпрaвлениe эклектики, входит в историческую застройку главной улицы города. Почувствуйте историю в особняке и уютном внутреннем дворике, ограждающем от суеты большого города, — говорится в объявлении.