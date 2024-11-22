В Омске «Авангард» завершил домашнюю серию победой над «Адмиралом»

В третьем периоде хозяева площадки просто удержали победный счет, хотя и с большим трудом. Много раз омичи не использовали верные шансы забросить, в том числе в большинстве. Гости на последних минутах сняли вратаря и штурмовали наши ворота вшестером, но не преуспели. Итого 2:1 — победа нашей команды.