В Омске «Авангард» завершил домашнюю серию победой над «Адмиралом»

Сегодня, 22 ноября, в домашнем матче чемпионата КХЛ омская команда обыграла «Адмирал» со счетом 2:1. Авторами голов у омского ХК стали Илья Рейнгардт и Наиль Якупов.
В первом периоде «ястребы» забили один раз и до перерыва удержали это небольшое преимущество. Отличился у них Илья Рейнгардт. Гости сумели отквитать одну шайбу в периоде втором. Стоило у омичей удалиться Каблукову, недавно вернувшемуся в стан сибиряков, как Никита Сошников его реализовал.
К счастью, на 31-й минуте встречи у хозяев забил Наиль Якупов, на этот раз игравший в первой тройке атаки вместе с Буше и Прохоркиным. 2:1 — так отрезок и завершился.
В третьем периоде хозяева площадки просто удержали победный счет, хотя и с большим трудом. Много раз омичи не использовали верные шансы забросить, в том числе в большинстве. Гости на последних минутах сняли вратаря и штурмовали наши ворота вшестером, но не преуспели. Итого 2:1 — победа нашей команды.
Далее «Авангард» сыграет на выезде.