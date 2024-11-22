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В Омске «Авангард» завершил домашнюю серию победой над «Адмиралом»

В пятницу, 22 ноября, «Авангард» в домашнем матче чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 ноября, в домашнем матче чемпионата КХЛ омская команда обыграла «Адмирал» со счетом 2:1. Авторами голов у омского ХК стали Илья Рейнгардт и Наиль Якупов.

В первом периоде «ястребы» забили один раз и до перерыва удержали это небольшое преимущество. Отличился у них Илья Рейнгардт. Гости сумели отквитать одну шайбу в периоде втором. Стоило у омичей удалиться Каблукову, недавно вернувшемуся в стан сибиряков, как Никита Сошников его реализовал.

К счастью, на 31-й минуте встречи у хозяев забил Наиль Якупов, на этот раз игравший в первой тройке атаки вместе с Буше и Прохоркиным. 2:1 — так отрезок и завершился.

В третьем периоде хозяева площадки просто удержали победный счет, хотя и с большим трудом. Много раз омичи не использовали верные шансы забросить, в том числе в большинстве. Гости на последних минутах сняли вратаря и штурмовали наши ворота вшестером, но не преуспели. Итого 2:1 — победа нашей команды.

Далее «Авангард» сыграет на выезде.