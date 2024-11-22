HiFi-стриминг Звук представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом

Стриминговый сервис Звук объявил о запуске нового функционала. ГигаМикс использует технологии искусственного интеллекта для создания персонализированных музыкальных подборок. Теперь пользователям будет проще находить музыку, соответствующую их настроению, времени суток или конкретной ситуации.
Благодаря алгоритму анализа пользовательских предпочтений ГигаМикс предлагает плейлисты, основанные на введенном описании. Достаточно указать настроение, жанр или вид активности, и система подберет подходящие композиции всего за несколько секунд.
Ежедневно в каталог сервиса добавляется свыше 60 тысяч новых треков, поэтому поиск нужной музыки может затянуться. ГигаМикс решает эту проблему, помогая пользователям экономить время и наслаждаться любимыми композициями без долгих поисков. Система учитывает множество параметров, предлагая плейлисты для различных ситуаций: от утреннего кофе до спортивных тренировок или создания рабочей атмосферы.
Новый функционал направлен на повышение вовлеченности текущих подписчиков и привлечение новых пользователей, которые ищут современные и удобные способы взаимодействия с музыкой. ГигаМикс превращает прослушивание музыки в индивидуальное путешествие, где каждый трек подобран специально для конкретного момента.
«Задача Звука — сделать так, чтобы любимые и новые треки находили слушателя сами, подстраиваясь под его контекст, настроение и вкусы. Модели искусственного интеллекта, лежащие в основе ГигаМикса, постоянно обучаются и совершенствуются, чтобы предлагать еще более точные подборки и качественно обрабатывать даже самые нестандартные запросы.», — сказал Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга Звук.
Чтобы создать собственную подборку с помощью ГигаМикса, необходимо открыть приложение Звук, зайти в плейлисты раздела «Коллекция», нажать на «Создать плейлист» и выбрать «ГигаМикс-плейлист». Затем понадобится ввести свой запрос или выбрать один из предложенных. Осталось лишь сохранить готовый плейлист и наслаждаться музыкой.
Ранее HiFi-стриминг Звук обновил систему рекомендаций.