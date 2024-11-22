HiFi-стриминг Звук представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом

«Задача Звука — сделать так, чтобы любимые и новые треки находили слушателя сами, подстраиваясь под его контекст, настроение и вкусы. Модели искусственного интеллекта, лежащие в основе ГигаМикса, постоянно обучаются и совершенствуются, чтобы предлагать еще более точные подборки и качественно обрабатывать даже самые нестандартные запросы.», — сказал Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга Звук.