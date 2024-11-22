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В Ростове на сутки ограничат водоснабжение

Из-за врезки водопровода на Западном несколько улиц останется без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на следующей неделе несколько улиц на Западном останутся временно без воды. Об этом горожан предупредили в Ростовводоканале.

С 8:00 среды, 27 ноября, до 9:00 утра четверга, 28 ноября, временно будет прекращено водоснабжение на улице Зорге, проспекте Стачки, улице Малиновского и проспекте Коммунистическом. Причиной неудобств станет врезка нового участка водопровода по улице Зорге.

— Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Напомним, в Таганроге в следующем году решат проблему энергоснабжения дачных товариществ. В январе специалисты начнут ремонт линейных объектов электроэнергетики.