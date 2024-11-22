Студентка спросила Лукашенко о выборе невесты его младшим сыном Николаем

Очень личный, «девчоночий» вопрос 22 ноября во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко со студентами Минского государственного лингвистического университета задала ему студентка 4 курса Елизавета Сычук, фрагмент видео встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Ваш сын Николай образованный, творческий и популярный в Интернете молодой человек, который является одним из самых завидных женихов среди белорусок. Когда придет время ему выбирать спутницу жизни, вы, как отец, будете ли влиять на его выбор или доверитесь вкусу сына», — спросила девушка.
После этого вопроса президент пошутил:
— Ой, меня что-то на чай потянуло.
Но видео ответа опубликовано не было.
«Это было личное», — сказали в телеграм-канале.
Мы писали, что Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного (здесь подробности). Президент сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине (подробнее здесь).