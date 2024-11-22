Студентка спросила Лукашенко о выборе невесты его младшим сыном Николаем

«Ваш сын Николай образованный, творческий и популярный в Интернете молодой человек, который является одним из самых завидных женихов среди белорусок. Когда придет время ему выбирать спутницу жизни, вы, как отец, будете ли влиять на его выбор или доверитесь вкусу сына», — спросила девушка.