В Казани сотрудники ИИРСИ КФУ показали Чернышенко новые разработки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Молодые ученые — сотрудники Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии (ИИРСИ) Казанского федерального университета продемонстрировали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову новые разработки, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Среди изобретений — подводный роботизированный комплекс и система ориентирования для слепых.
«В новом лабораторном корпусе ИИРСИ делегации представили роботизированный конструктор для подводных работ “Нерпа”, который позволяет проводить визуальный осмотр транспортных средств и сооружений под водой вне зависимости от времени года и времени суток, а также систему лидарно-сонарного зрения Homo Meliorus для слепых и слабовидящих людей, которая позволит определять расстояние до окружающих объектов, распознавать их, помогает читать», — отметили в пресс-службе.
ИИРСИ — одно из самых молодых и технологичных подразделений вуза. Оно готовит специалистов по направлениям искусственного интеллекта, когнитивных систем, интеллектуальных транспортных систем, робототехники. Чернышенко и Фальков пообщались со студентами, молодыми учеными КФУ и обсудили меры поддержки для развития исследовательской работы.
В институте работает студенческое конструкторское бюро. Среди его разработок — система амбулаторного и промышленного мониторинга персонала, которая позволяет контролировать безопасность на производстве и состояние здоровье сотрудников. Нейромаркетинговая лаборатория оснащена 11 рабочими станциями. Ее сотрудники помогают спрогнозировать реакцию потребителя на продукт до его выпуска на рынок. В центре интеллектуальных производств и аддитивных технологий гостям продемонстрировали систему «Денвер» для удаленного и автоматического управления тракторной техникой.
За время реализации программ «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» КФУ привлек от индустриальных партнеров порядка 5,5 млрд рублей на совместные разработки для решения задач по обеспечению технологического лидерства России, отметили в пресс-службе Чернышенко.