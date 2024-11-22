В Казани сотрудники ИИРСИ КФУ показали Чернышенко новые разработки

«В новом лабораторном корпусе ИИРСИ делегации представили роботизированный конструктор для подводных работ “Нерпа”, который позволяет проводить визуальный осмотр транспортных средств и сооружений под водой вне зависимости от времени года и времени суток, а также систему лидарно-сонарного зрения Homo Meliorus для слепых и слабовидящих людей, которая позволит определять расстояние до окружающих объектов, распознавать их, помогает читать», — отметили в пресс-службе.