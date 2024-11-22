Штормовое предупреждение объявили на Дону

В воскресенье и понедельник, 24 и 25 ноября, в регионе ожидается вторжение арктического холодного воздуха. В итоге за окном понизится температура. И пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. А по северу области прогнозируется метель. Местами будет налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.