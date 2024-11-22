Штормовое предупреждение объявили на Дону

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. О штормовом предупреждении объявили в МЧС по Ростовской области.
Так, по данным ведомства, в субботу, 23 ноября, днем еще сохранится теплая погода. Однако вечером прогнозируют осадки.
В воскресенье и понедельник, 24 и 25 ноября, в регионе ожидается вторжение арктического холодного воздуха. В итоге за окном понизится температура. И пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. А по северу области прогнозируется метель. Местами будет налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
А в реке Дон понизится уровень воды.
— ГУ МЧС России по Ростовской области просит жителей региона быть крайне внимательными и осторожными в этот период. При планировании дальних поездок учитывайте прогноз погоды, не паркуйте машины под рекламными щитами и деревьями. В случае ЧП звонить в «112», — напомнили в ведомстве.