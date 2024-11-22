Донские парламентарии проанализируют практику определения выкупной цены ветхого жилья

В Законодательное собрание Ростовской области подавляющее большинство обращений жильцов аварийных домов касается вопроса определения стоимости выкупа жилья. Об этом во время 14-го внеочередного заседания донского парламента сообщил спикер Александр Ищенко.
ЦЕНА АПРИОРИ ЗАНИЖЕНА.
Парламентарий разъяснил, что в соответствии со статью 32 Жилищного кодекса России выкупная цена за изымаемое жилое помещение складывается из рыночной стоимости и стоимости доли собственника в общем имуществе в аварийном доме, включая долю в праве собственности на земельные участники.
Также при определении выкупной цены должны быть учреждены все убытки, причиненные собственнику жилого помещения при его изъятии. Это и те убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, и расходы, связанные с необходимостью найма жилья для приобретения другого жилого помещения, расходы, связанные с переездом, поиском другого жилого помещения для его приобретения, оформлением права собственности на предъявленное жилое помещение и прочие расходы, а также упущенная выгода.
— Таким образом, законодательство предполагает, что выкупная цена не только позволит купить себе новое жилье, но и компенсирует все расходы, связанные с переселением, — подчеркнул Александр Ищенко. — Однако в своих обращениях переселяемые жильцы указывают на то, что на деле предлагаемая выкупная цена за их жилые помещения зачастую существенно ниже рыночной стоимости, и даже включение в нее всех вышеперечисленных расходов не позволяет приобрести другое жилое помещение.
Из-за этого люди вынуждены обращаться за разрешением возникающих споров в суд, и, как правило, он при рассмотрении таких споров принимает решение в их пользу.
— Из этого напрашивается вывод о том, что предлагаемая муниципалитетами цена всегда, априори, занижена, несмотря на предписание статьи 30 Жилищного кодекса России.
НАДО РАЗОБРАТЬСЯ.
Александр Ищенко отметил, что надо разобраться, в чем причина такого занижения стоимости выкупаемого жилья и при необходимости инициировать внесение точечных корректировок в нормы действующего законодательства в этой сфере.
Законодательное собрание Ростовской области поручило комитету по строительству, в сотрудничестве с правовым управлением аппарата парламента Донского региона, до 31 января 2025 года провести анализ применения на практике статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Этот анализ будет касаться определения выкупной цены общедомового жилья в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. На основе полученных результатов комитет должен будет подготовить предложения относительно необходимости или отсутствия необходимости внесения изменений в действующее законодательство.
— Это тот вопрос, который должен быть проанализирован и находиться в центре внимания, прежде всего, муниципальных властей. Но и мы со своей стороны как законодатели должны понять, в чем кроется причина этих проблем. Либо это недоработки в законодательстве, либо ошибки в деятельности правоприменителя. За два месяца мы с этим разберемся и представим на суд общественности выводы. Совершенно точно избирателям, которые к нам обратились, будет оказана вся необходимая правовая поддержка, — сказал Александр Ищенко.
ДЕПУТАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ.
Накануне, во время очередного приема граждан, к председателю донского парламента обратились жильцы многоквартирного дома № 103, расположенного на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, который был признан аварийным и подлежащим сносу. В своем обращении они указывают на занижение стоимости выкупаемого жилья и сообщают, что уже начали подавать иски в суд.
Александр Ищенко поручил депутатам, представляющим данный избирательный округ, Павлу Кузьмину и Дмитрию Сизякину, совместно с депутатами городской Думы Ростова-на-Дону оказать всю необходимую поддержку жильцам аварийного дома в защите их прав.
— Полагаю, что до принятия каких-либо решений, в том числе касающихся выкупной цены изымаемых жилых помещений, депутатский корпус Законодательного Собрания и Ростовской-на-Дону городской Думы не должен оставаться в стороне. Необходимо принять самое активное участие в оказании всестороннего содействия нашим избирателям в решении проблемных вопросов, возникающих у них в сложившейся ситуации, — сообщил Александр Ищенко.