Донские парламентарии проанализируют практику определения выкупной цены ветхого жилья

— Это тот вопрос, который должен быть проанализирован и находиться в центре внимания, прежде всего, муниципальных властей. Но и мы со своей стороны как законодатели должны понять, в чем кроется причина этих проблем. Либо это недоработки в законодательстве, либо ошибки в деятельности правоприменителя. За два месяца мы с этим разберемся и представим на суд общественности выводы. Совершенно точно избирателям, которые к нам обратились, будет оказана вся необходимая правовая поддержка, — сказал Александр Ищенко.