Минсельхозпрод опроверг слухи о проблемах с картошкой в Беларуси

Минсельхозпрод опровергло слухи о проблемах с картошкой в Беларуси, пишет газета «7 дней». Об этом сообщило БелТА.
На днях вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко заявил, что в 2024 году картофеля действительно посадили меньше, чем в 2023, потому что опыт прошлых лет показа, что столько второго хлеба Беларуси не надо.
Картофеля в Беларуси нынешней осенью собрали порядка 909 тыс. тонн. Министерство сельского хозяйства и продовольствия дало информацию, что картофелем Беларусь самообеспечена на 110%.
«Анализ показал, что объемы производства сельхозпродукции в целом превышают потребности торговли», — отметили в Минсельхозпроде.
В стабилизационные фонды пойдет почти 47 тысяч тонн картофеля. Излишки картофеля, а экспортный потенциал оценивается в 300 тысяч тонн, Беларусь продает за рубеж, больше всего в Россию.
Кстати, Беларусь снова подняла цену на экспорт молочки во все страны, кроме России (подробнее здесь).
Мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир (здесь подробнее).