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Двум мальчикам с редкой аномалией сердца в Ростове провели сложнейшие операции

Ростовские врачи прооперировали через прокол в бедре детей с аномалией Эбштейна.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове врачи провели сложнейшие малотравматичные операции, чтобы устранить жизнеугрожающую аритмию двум мальчикам 10 и 14 лет. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

У юных пациентов была аномалия Эбштейна. Это редкий врожденный порок сердца. И раньше таким больным помогали только в федеральном центре.

Прооперировать мальчиков решили донские врачи. Они сделали прокол в бедре и по сосудам провели внутрь сердца катетер с электродами. После чего с помощью радиочастотных воздействий удалили дополнительный проводящий пучок, который провоцировал нарушения ритма сердца. Оба школьника успешно перенесли операцию. Но мальчикам предстоит еще коррекция правого желудочка и трикуспидального клапана.