Двум мальчикам с редкой аномалией сердца в Ростове провели сложнейшие операции

В Ростове врачи провели сложнейшие малотравматичные операции, чтобы устранить жизнеугрожающую аритмию двум мальчикам 10 и 14 лет. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
У юных пациентов была аномалия Эбштейна. Это редкий врожденный порок сердца. И раньше таким больным помогали только в федеральном центре.
Прооперировать мальчиков решили донские врачи. Они сделали прокол в бедре и по сосудам провели внутрь сердца катетер с электродами. После чего с помощью радиочастотных воздействий удалили дополнительный проводящий пучок, который провоцировал нарушения ритма сердца. Оба школьника успешно перенесли операцию. Но мальчикам предстоит еще коррекция правого желудочка и трикуспидального клапана.