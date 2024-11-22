Двум мальчикам с редкой аномалией сердца в Ростове провели сложнейшие операции

Прооперировать мальчиков решили донские врачи. Они сделали прокол в бедре и по сосудам провели внутрь сердца катетер с электродами. После чего с помощью радиочастотных воздействий удалили дополнительный проводящий пучок, который провоцировал нарушения ритма сердца. Оба школьника успешно перенесли операцию. Но мальчикам предстоит еще коррекция правого желудочка и трикуспидального клапана.