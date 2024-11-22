Москалькова: в Россию удалось вернуть 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник, вернулись в Россию. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. По словам губернатора Алексея Смирнова, сначала они пересекли границу Украины и Белоруссии, а затем отправились в РФ. В переговорах приняла участие омбудсмен Татьяна Москалькова, она договаривалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.