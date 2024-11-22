Российская разработка позволит создать незамерзающую батарею для электромобиля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Композитный материал, разработанный компанией «Ампертекс», позволит создать незамерзающую батарею для электромобиля. О разработке рассказала операционный директор компании Елена Ершова в ходе сессии на AMTEXPO-2024, сообщает пресс-служба форума.
Ерашова в ходе форума рассказала о разработке композитного материала, который, по ее словам, превзошел существующие технологии нагрева.
По информации из сообщения, нагревательным элементом является синтетическая нить на основе полимеров и одностенных углеродных нанотрубок. «Технология позволяет создать незамерзающую батарею электромобиля, что позволит сделать эксплуатацию в российских условиях более предсказуемым, увеличит пробег и количество циклов зарядки батареи», — говорится в сообщении.
Также советник генерального директора по разработке новых продуктов ООО «Амперион» Станислав Гольдэс презентовал разработанную компанией батарею для ЭМКА-2 — первого в истории российского транспортного машиностроения гибридного электровоза постоянного тока с асинхронным приводом и бортовым накопителем энергии.
Кроме того, исполнительный директор Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии (АРТСНЭ) Илья Белавинцев напомнил, что в ответ на растущий спрос Росатом в 2026 году планирует запуск производства электроприводов для электромобилей, а также намерен наладить выпуск батарей на 100 тыс. электромобилей в год.