Российская разработка позволит создать незамерзающую батарею для электромобиля

Кроме того, исполнительный директор Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии (АРТСНЭ) Илья Белавинцев напомнил, что в ответ на растущий спрос Росатом в 2026 году планирует запуск производства электроприводов для электромобилей, а также намерен наладить выпуск батарей на 100 тыс. электромобилей в год.