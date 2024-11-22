Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 ноября из-за сильного снега

Что касается погоды на предстоящие выходные, то сайт pogoda.by сообщает, что 23 ноября погоду в Беларуси в основном будет определять влажная прохладная воздушная масса, по востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. В ночные и утренние часы, особенно по Могилевской и Гомельской областях, прогнозируется налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −7 градусов по северо-западу до +1 градуса по юго-востоку страны, максимальная днем −3 — +2 градуса.