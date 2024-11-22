Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 ноября из-за сильного снега

Снежная погода пришла в Беларусь, и связана она с прохождением теплого фронта южного циклона. Вечером 22 ноября под снежный заряд попал Гомель. «Коммунальные службы областного центра переведены в усиленный режим работы», сообщил в своем телеграм-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов. ГАИ Гомельской и Могилевской областей призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными из-за ухудшения погоды.
Белгидромет сообщил об оранжевом уровне опасности из-за снегопада ночью 23 ноября по востоку Гомельской и Могилевской областей.
Что касается погоды на предстоящие выходные, то сайт pogoda.by сообщает, что 23 ноября погоду в Беларуси в основном будет определять влажная прохладная воздушная масса, по востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. В ночные и утренние часы, особенно по Могилевской и Гомельской областях, прогнозируется налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −7 градусов по северо-западу до +1 градуса по юго-востоку страны, максимальная днем −3 — +2 градуса.
24 ноября характер погоды не изменится, все также прогнозируется небольшой кратковременный снег, мокрый снег, гололедица. По юго-западу днем местами слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0 — −7 градуса, максимальная днем −2 — +4 градуса.
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