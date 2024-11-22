Постпред РФ Аляутдинов возмущен замалчиванием убийства российских журналистов

«Она волнует не только Россию, но и другие страны-члены, как Палестина и Ливан. Они поднимались и раньше, и мы все время слышали какие-то отговорки со ссылками на различные методологии, которые применяются. Мы хотим поставить вопрос ребром об этой методологии. Никто её не утверждал. ЮНЕСКО — межправительственный орган, и соответственно использование этой методологии, поставляемой неизвестно от каких неправительственных организаций, — но мы можем догадаться, от каких, — идет в нарушение межправительственного, межгосударственного характера сотрудничества в рамках ЮНЕСКО», — резюмировал Аляутдинов.