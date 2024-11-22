В Ростовской области цена картофеля выросла вдвое после неурожая

В Ростовской области из-за сокращения урожая картофеля цены на корнеплод выросли вдвое. Об этом говорится на сайте Ростовстата.
В этом году аграриям к ноябрю удалось собрать 318,1 тысячи тонн картофеля. А в прошлом году этот показатель достигал 365,6 тысячи тонн. В итоге это могло повлиять на рост цен на этот продукт. Так, 17 ноября за килограмм картофеля в среднем просили 58 рублей, когда в прошлом году в конце осени корнеплод стоил всего 28 рублей.
Кстати, сейчас самый дешевый картофель продается в Миллерово. Цена за кило составляет 49 рублей. А вот в Таганроге зафиксированы самые высокие цены на этот вид семейства пасленовых. В приморском городе картофель можно купить за 62 рубля.