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В Ростовской области цена картофеля выросла вдвое после неурожая

На Дону урожай картофеля к ноябрю составил 318 тысяч тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за сокращения урожая картофеля цены на корнеплод выросли вдвое. Об этом говорится на сайте Ростовстата.

В этом году аграриям к ноябрю удалось собрать 318,1 тысячи тонн картофеля. А в прошлом году этот показатель достигал 365,6 тысячи тонн. В итоге это могло повлиять на рост цен на этот продукт. Так, 17 ноября за килограмм картофеля в среднем просили 58 рублей, когда в прошлом году в конце осени корнеплод стоил всего 28 рублей.

Кстати, сейчас самый дешевый картофель продается в Миллерово. Цена за кило составляет 49 рублей. А вот в Таганроге зафиксированы самые высокие цены на этот вид семейства пасленовых. В приморском городе картофель можно купить за 62 рубля.