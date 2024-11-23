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В Уфе квартал в историческом центре застроят высотным жильем

Глава администрации Уфы подписал постановление о заключении договора о комплексном развитии квартала в районе улиц Ленина и Крупской.

Источник: Башинформ

Согласно опубликованной документации, на участке общей площадью 2,5 гектара планируется снести двухэтажный аварийный многоквартирный дом по улице Ленина, 204, 16 частных домов, а также нежилые постройки. На данной территории инвесторы смогут построить многоквартирные дома высотой от девяти этажей и объекты соцобслуживания. Предельная этажность строительства в документах не ограничивается.

Срок реализации проекта составит семь лет с момента заключения договора. Предельный объем нового жилого строительства установлен в 49,5 тысяч квадратных метров.

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строительство
недвижимость