В Уфе квартал в историческом центре застроят высотным жильем

Согласно опубликованной документации, на участке общей площадью 2,5 гектара планируется снести двухэтажный аварийный многоквартирный дом по улице Ленина, 204, 16 частных домов, а также нежилые постройки. На данной территории инвесторы смогут построить многоквартирные дома высотой от девяти этажей и объекты соцобслуживания. Предельная этажность строительства в документах не ограничивается.