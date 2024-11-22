В Ростове коммунальные службы переведут в режим повышенной готовности

В Ростове на выходных ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. По этой причине прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На нем было решено перевести коммунальные и экстренные службы города в режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Коммунальным службам было дано поручение оперативно реагировать на изменение погодных условий. В случае необходимости они будут устранять последствия непогоды. Также будет организовано дежурство снегоуборочной техники на 41 точке. А еще коммунальщики уделят внимание расчистке ливневок от наносного мусора.
— Жителей при ухудшении непогоды прошу соблюдать меры личной безопасности. Автомобилистам следует быть предельно внимательными на мостовых сооружениях и путепроводах, так как эти участки в первую очередь подвержены образованию скользкости, — добавил Алексей Логвиненко.