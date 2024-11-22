Депутат Яровая сообщила, что половина донских школьников страдает от проблем со зрением и ЖКТ

Около половины школьников во время обучения приобретает болезни. Об этом Инфо.24 сообщила депутат Ирина Яровая на заседании Госдумы.
По ее словам, она с коллегами провела исследование, чтобы выяснить как у школьников обстоят дела с заболеваемостью, и много ли детей после учебы приобретают различные недуги.
Результаты показали, что почти половина школьников имеет проблемы со зрением, желудочно-кишечным трактом и опорно-двигательным аппаратом. В итоге депутат предложила пересмотреть подход к оздоровлению нации.
— Все наши усилия, диспансеризация, здоровое молодое поколение — разбиваются как о камень, — отметила Ирина Яровая.