В метеорите с Марса обнаружены следы древних геотермальных источников

Когда ученые попытались раскрыть историю образования этих кристаллов, они обнаружили свидетельства того, что эти цирконы содержат в себе включения из железа, алюминия, натрия и некоторых других элементов, которые обычно не встречаются в подобных тугоплавких минеральных зернах. Последующее изучение их структуры и расположения указало на то, что эти включения возникли в результате контакта цирконов с очень горячей водой.