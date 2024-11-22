В Белизе обнаружены ловушки для рыб, построенные индейцами майя

Недавние волны жары и засухи дали ученым возможность проверить эти рассказы на практике во время раскопок на территории трех подобных наборов каналов и прудов. Эти раскопки показали, что каналы и пруды были сооружены древними индейцами 4−4,1 тыс. лет назад, до начала доклассической эры, и впоследствии они использовались на протяжении нескольких сотен или тысяч лет. Судя по их большой площади, порядка 42 кв. км, они играли важную роль в снабжении индейцев пищей до появления земледелия, подытожили ученые.