В Белизе обнаружены ловушки для рыб, построенные индейцами майя

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Археологи из США и Австралии обнаружили на севере Белиза ранее неизвестные плотины и барьеры, которые первые представители цивилизации майя использовали для массовой ловли рыбы на периодически затапливаемых низинах. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.
«Мы обнаружили на севере современного Белиза несколько крупных ловушек для рыб, которые были построены в архаическую эпоху охотниками-собирателями и впоследствии использовались майя в доклассический период истории этой цивилизации. Мы предполагаем, что подобные практики появились в результате резких перемен климата 1,9−2,2 тыс. лет до нашей эры. Они послужили фундаментом для перехода предков майя к оседлой жизни», — пишут исследователи.
Это открытие совершила группа австралийских и американских археологов под руководством профессора Университета штата Нью-Гемпшир Элеанор Харрисон-Бак при проведении раскопок на территории заповедника «Кривое Дерево» на севере современного Белиза. В этом заказнике расположены одни из самых крупных в Новом Свете низинных территорий, которые периодически затапливаются водами местных рек и озер.
В общей сложности ученые совершили 32 экспедиции в разные регионы заповедника, в ходе которых им удалось обнаружить при помощи камер БПЛА множество зигзагообразных структур, которые исследователи назвали «линейными аномалиями». Большинство из них находилось внутри русел местных рек, а также на небольшом расстоянии от них. Общее число этих аномалий приближается к тысяче, а их совокупная длина составляет более 640 км.
Когда археологи совершили экспедиции в окрестности «линейных аномалий», они обнаружили, что большинство из них находилось рядом с прудообразными выемками. Эти пруды и связанные с ними зигзагообразные каналы были устроены таким образом, что при наступлении сухого сезона и снижении уровня воды в местных реках внутри этих рукотворных структур скапливаются и «застревают» мигрирующие виды рыбы. О подобном поведении рыб, как отмечают исследователи, им сообщили местные жители.
Недавние волны жары и засухи дали ученым возможность проверить эти рассказы на практике во время раскопок на территории трех подобных наборов каналов и прудов. Эти раскопки показали, что каналы и пруды были сооружены древними индейцами 4−4,1 тыс. лет назад, до начала доклассической эры, и впоследствии они использовались на протяжении нескольких сотен или тысяч лет. Судя по их большой площади, порядка 42 кв. км, они играли важную роль в снабжении индейцев пищей до появления земледелия, подытожили ученые.