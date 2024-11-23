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В условиях непогоды: важные рекомендации водителям и пешеходам от ГАИ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в непогоду призывает водителей к особой осторожности на дорогах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

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Источник: БЕЛТА

«Осадки, плохая видимость, ночные заморозки и гололедица требуют на дороге повышенного внимания и строгого соблюдения ПДД. Не дожидайтесь 1 декабря, уже оборудуйте автомобиль зимними шинами. В условиях дождя и снега, при гололедице снизьте скорость, увеличьте дистанцию. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, все действия водителя должны быть плавными», — отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, мосты, закругления дороги, крутые подъемы и спуски, открытые продуваемые участки местности, включать фары, чтобы быть заметнее для других участников дорожного движения. «Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на скользком покрытии. Необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись, что все автомобили успевают остановиться», — обратили внимание в Госавтоинспекции.

В непогоду нужно носить одежду повышенной видимости, а в темноте обозначать себя световозвращающими элементами, особенно при движении по обочине или краю проезжей части. «Не используйте наушники, чтобы слышать приближающийся транспорт», — напомнили в пресс-службе. В сложных погодных условиях наряды ДПС работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния проезжей части с целью организации ее своевременной уборки и обработки соответствующими службами.

На дорогах страны до 26 ноября Госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие «Сохрани себе жизнь!», направленное на предупреждение травматизма пешеходов и велосипедистов, особенно в условиях плохой видимости.