В условиях непогоды: важные рекомендации водителям и пешеходам от ГАИ

Водителям рекомендуют с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, мосты, закругления дороги, крутые подъемы и спуски, открытые продуваемые участки местности, включать фары, чтобы быть заметнее для других участников дорожного движения. «Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на скользком покрытии. Необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись, что все автомобили успевают остановиться», — обратили внимание в Госавтоинспекции.