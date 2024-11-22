Невролог Хорошев рассказал дончанам, что дневной сон не вызывает ожирение

Невролог Павел Хорошев в интервью Инфо.24 развеял мифы о дневном сне. По его словам, дневной сон не может вызвать ожирение или сахарный диабет II типа, если человека ведет активный образ жизни. Однако, если дончане мало двигаются и любят днем спать по несколько часов, то в таком случае есть риск набрать лишний вес, что потом приведет к диабету II типа.