Невролог Хорошев рассказал дончанам, что дневной сон не вызывает ожирение

Невролог Павел Хорошев в интервью Инфо.24 развеял мифы о дневном сне. По его словам, дневной сон не может вызвать ожирение или сахарный диабет II типа, если человека ведет активный образ жизни. Однако, если дончане мало двигаются и любят днем спать по несколько часов, то в таком случае есть риск набрать лишний вес, что потом приведет к диабету II типа.
Эксперт рекомендует, после дневного сна сходить в тренажерный зал или час погулять. Также не стоит переедать, лучше начать считать калории. И тогда сон не навредит организму.
Риска деменции у любителей дневного сна, по словам невролога, тоже нет.
— Дневной сон заложен в циркадные ритмы всех крупных животных, а человек перестроился на другой график вынужденно в процессе эволюции. Кстати, многие известные люди, включая Уинстона Черчилля, не скрывали своего пристрастия к регулярному дневному сну, — добавил Павел Хорошев.