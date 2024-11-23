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Что можно и нельзя делать в Родионов день 23 ноября, который называют Ледокол

Узнали приметы и запреты на 23 ноября, когда празднуют Родионов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 ноября вспоминает епископа Родиона. В народе принято отмечать Родионов день. Однако есть еще название Родион-Ледокол. Оно связано с тем, что в указанную дату запрещалось выходить на лед по причине того, что он не крепкий.

Что нельзя делать 23 ноября.

Нельзя планировать поездки на дальние расстояния. В Родионов день старались не выходить на улицу без особой надобности. Не рекомендуется начинать новые дела. Считалось, что они обернутся неудачей. Запрещено брать в долг деньги, так как могут возникнуть финансовые сложности.

Что можно делать 23 ноября.

По традиции, старались посетить храм, чтобы освятить соль и хлеб. Кроме того, было принято съедать кусочек хлеба с солью для укрепления здоровья.

Согласно приметам, иней в вечернее время говорит про сильный снегопад. Грязь предупреждает о морозной зиме. Большое количество снега указывает на теплую зиму.

Кстати, минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.

Тем временем ученые сказали про мощные магнитные бури в ноябре 2024 — что ждать белорусам.

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