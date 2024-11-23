Что можно и нельзя делать в Родионов день 23 ноября, который называют Ледокол

Православная церковь 23 ноября вспоминает епископа Родиона. В народе принято отмечать Родионов день. Однако есть еще название Родион-Ледокол. Оно связано с тем, что в указанную дату запрещалось выходить на лед по причине того, что он не крепкий.
Что нельзя делать 23 ноября.
Нельзя планировать поездки на дальние расстояния. В Родионов день старались не выходить на улицу без особой надобности. Не рекомендуется начинать новые дела. Считалось, что они обернутся неудачей. Запрещено брать в долг деньги, так как могут возникнуть финансовые сложности.
Что можно делать 23 ноября.
По традиции, старались посетить храм, чтобы освятить соль и хлеб. Кроме того, было принято съедать кусочек хлеба с солью для укрепления здоровья.
Согласно приметам, иней в вечернее время говорит про сильный снегопад. Грязь предупреждает о морозной зиме. Большое количество снега указывает на теплую зиму.
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