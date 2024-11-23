«После этого возраста — каждый год». Белорусские онкологи назвали частоту обследования для ранней диагностики рака

Специалисты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова назвали кратность медицинских обследований, сейчас их часто называют чек-ап (проверка), которые позволят выявить предраковые состояния либо рак на ранней стадии и быстро начать лечение.
Среди этих обследований — колоноскопия, гастроскопия, маммография, ПЦР-тест на наличие вируса папилломы, УЗИ органов малого таза, щитовидной железы. При необходимости — КТ, взятие материала для биопсии (здесь подробнее).
Так вот, женщинам и мужчинам до 35 лет такие обследования надо проходить каждые 2−3 года, а вот после 35 лет — уже каждый год.
«Следует помнить, что систематические чек-ап обследования согласно возрастным рекомендациям могут существенно повысить шансы на успешное лечение», — напоминают онкологи.
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