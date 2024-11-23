«Радзіцелі сніліся ноччу, абіжаліся, бедненькія…» Белорусский этнолог написала книгу, где жители деревень рассказывают об обрядах и поверьях

KP.RU полистала новую книгу известного белорусского ученого-этнолога Татьяны Кухаронак «Святочны час. Народныя звычаі і павер"і ў аповедах беларусаў». Книга, вышедшая в издательстве «Белорусская наука», подробно, порой — в мельчайших деталях, рассказывает о различных традициях, которых придерживались белорусы в тот или иной праздник.
Само собой, все начиналось с подготовки к особым дням в народном календаре, затем объясняются такие элементы, как празднование дома и при посещении храма, ведется рассказ об особенностях застолья, почтении умерших, мере веселья, запретах и предписаньях, а также о волшебстве. Причем основа издания — рассказы информантов (а всего их 232 из 67 районов республики), поданные тем самым живым языком с его эмоциями и волнениями. И, конечно, тем самым языком, который можно встретить только в белорусских деревнях.
«Ды пашліця вы туды-сюды, эта мая баня!».
Например, книга рассказывает о наведении порядка перед праздниками. Все знают о Чистом четверге перед Пасхой. А вот как выглядела суть этого особого дня у белорусов в середине ХХ века со слов Майи Белой, жительницы деревни Василёвка Светлогорского района Гомельщины:
«У Чысты чацвер усё выносілі с хаты, усё выбельвалі, вычышчалі, пасцілкі етыя, сяннікі етыя. Усё мылі, хаты бялілі, печы бялілі. У каго якія шпалеры былі — трохі паклеіў, а так хаты бялілі. Гліна тынкованая, танкавалі ўнутры глінай і бялілі. Сталы выскабленыя, лаўкі выскабленыя, палы ўсе вымытыя, выскабленыя. Я хадзіла к рацэ, брала рачны пясок і шаравала палы пяском, дзеркачом. Пол жоўценькі, вычышчаны. Як займу ат канца, падмятаю вуліцу, сцежачкі падмятаю».
Большому празднику в белорусской деревне предшествовала большая уборка. Фото: книга Татьяны Кухаронак «Святочны час. Народныя звычаі і павер"і ў аповедах беларусаў».
Вообще, пишет Татьяна Кухаронак, очищение перед Пасхой имело как ритуальный, так и утилитарный характер. Ведь то же мытье у людей старшего поколения могло не происходить месяцами, а случаясь, становилось значительным событием. Тем более в Чистый четверг.
Так, Нина Скокова из деревни Каратышки Дрибинского района Могилевщины рассказывала, что в ее краях считалость: в Чистый четверг надо помыться до восхода солнца, чтобы быть здоровым. Правда, в деревне была всего одна баня на двадцать восемь дворов. Причем у ее владельца была большая семья — десять человек: мать, отец и восемь детей. Порой, говорила информант, это приводило к казусам: «Зашчаплююць дзьвері, а мы падходзім к дзьвярям: “Дзядзька Гаўрыла, аткрывай дзьвері, мы будзем мыцца, уцякай аттуля, а то будзем дзьвері снімаць”. Адзін раз і снялі дзьвері і ўварваліся ў баню. — Ды пашліця вы туды-сюды, — крычыць, — не дасцё нам памыцца, эта мая баня!».
«Цяпер дажа малое дзіцё ня жджэ таго краснага яйца “.
Праздники были тесно связаны с постами, которые старались строго выполнять по церковным канонам. А значит — хватало и ограничений от употребления скоромной пищи до шуточных увеселений и сексуальных отношений.
«Пасціліся ж, ждалі Паскі, этага дня, як ня знаю чаго. Сем нядзель жа пасцілі, там каторы дзень могуць зварыць капусту з мясам, а так поснае ўсё елі, сушаныя грыбы, усё поснае, — вспоминала жительница деревни Будагово Смолевичского района под Минском Катерина Комаровская. — Цяпер дажа малое дзіцё ня жджэ таго краснага яйца, яму няінцярэсна, яму няінцярэсна ці сягоння тая каўбаса на стале, ці яна будзя заўтра. А мы, тады ждалі сем нядзель. Дак во свята было! Ужо жджэш Паску, як усё роўна Бог прыдзя з неба!».
Так выглядело хранение съестных припасов к праздникам. Фото: книга Татьяны Кухаронак «Святочны час. Народныя звычаі і павер"і ў аповедах беларусаў».
Правда, дети в любой ситуации умудрялись найти путь достать себе что-то вкусное. Татьяна Кухаронак приводит запись рассказа Фелиции Савёнок из деревни Петрули Ошмянского района Гродненской области как раз на эту тему:
«Замкнуць, свірны называлі, пад сподам картошку насыпалі, наверх мяса вешалі. Што ж, — кажа, — дзяцішчы пажаруць усё. Дак яны пазаношуць мяса туды ў свіран і замкнуць на замок. А мы, падрашчакі, мела братоў дваіх — як пойдзем па картошку, то і ўкрадзём што. — Я набяру картошкі, — кажу ім, — а вы стаіце, пільнуйце, каб ніхто не ішоў. Яны стаяць, а я паляцела, чваргнула, на печку залезем…».
«Усю ноч прасядзелі каля цэрквы, баяліся ўнутр зайці, бо там былі настаўнікі, правяралі, хто з вучняў будзе “.
Кроме того, именно в праздничное время ненадолго объединялись, по народным представлениям, «этот свет», где жил человек в определенной системе социальных отношений, норм и ценностей, и «тот свет» — мир с сверхъестественными силами, духами, мифическими существами и умершими предками. Они в определенные дни могли приходить к живым родственникам. Для них оставляли на столе еду, зажигали свечи и приглашали ушедших предков за стол.
«Гавораць, каго назавеш, той і прыдзя к табе вячэраць, — рассказывала Анна Данченко из Прилепов Смолевичского района, переселенка из “чернобыльской” деревни Дубровно Брагинского района Гомельщины. — Дзе-та ў час ставім на стол, свечку палім, молімся, памінаем іх усіх, прыглашаем есьці, а ў два часы яны ўжо ідуць на сваё месца. Гаворым, ну, усё, ідзіця ад нас, мы ўжо закрываем стол. Закрываем стол, так і праважаем іх. А еслі этага не зробім, раньша радзіцелі сніліся ноччу, абіжаліся, бедненькія, што есьці хочуць».
Так поминают предков за столом в современной белорусской деревне. Фото: книга Татьяны Кухаронак «Святочны час. Народныя звычаі і павер"і ў аповедах беларусаў».
Также в книге этнолога Татьяны Кухаронак «Святочны час. Народныя звычаі і павер"і ў аповедах беларусаў» информанты вспоминают, как в деревнях старались сохранять ряд традиций даже в советский период, когда велась активная борьба с религией.
«Я помню, як у школу мы хадзілі, прышлі к цэркві, а настаўнікі там ужо былі. Нас папярэдзілі, і мы ўсю ноч прасядзелі каля цэрквы, баяліся ўнутр зайці, бо там былі настаўнікі, правяралі, хто з вучняў будзе. Але потым як-та забеглі мы, яйца пасвяцілі і дамой пабеглі. Эта я ўжо класе ў восьмым была», — делилась своими воспоминаниями из 1970-х Антонина Скипар из деревни Литаровка Кореличского района Гродненской области.