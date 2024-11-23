«Радзіцелі сніліся ноччу, абіжаліся, бедненькія…» Белорусский этнолог написала книгу, где жители деревень рассказывают об обрядах и поверьях

Так, Нина Скокова из деревни Каратышки Дрибинского района Могилевщины рассказывала, что в ее краях считалость: в Чистый четверг надо помыться до восхода солнца, чтобы быть здоровым. Правда, в деревне была всего одна баня на двадцать восемь дворов. Причем у ее владельца была большая семья — десять человек: мать, отец и восемь детей. Порой, говорила информант, это приводило к казусам: «Зашчаплююць дзьвері, а мы падходзім к дзьвярям: “Дзядзька Гаўрыла, аткрывай дзьвері, мы будзем мыцца, уцякай аттуля, а то будзем дзьвері снімаць”. Адзін раз і снялі дзьвері і ўварваліся ў баню. — Ды пашліця вы туды-сюды, — крычыць, — не дасцё нам памыцца, эта мая баня!».