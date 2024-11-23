Ноты протеста: почему индустрия корейской музыки оказалась на грани катастрофы

Главная драма корейской музыкальной индустрии 2024 года — конфликт внутри медиагиганта HYBE, владеющего группой BTS и контролирующего 50% рынка поп-музыки в стране, — близится к завершению. Развязавшая междоусобицу из-за вопросов корпоративного руководства бывший гендиректор дочерней компании ADOR Мин Хиджин объявила, что покидает и HYBE, и его «дочку». Впереди судебные разбирательства, первое назначено на январь 2025 года. Под ударом и будущее восходящих звезд HYBE — популярная женская группа NewJeans, созданная Мин Хиджин, уже грозила разрывом контракта. Публичные разборки подпортили репутацию и самого HYBE. В Сеть утек внутренний документ, в котором руководство корпорации критиковало творчество и внешний вид артистов конкурирующих лейблов. В Корее считают, что HYBE, прославивший кей-поп во всем мире, сейчас его откровенно разрушает. «Известия» выясняли, как скандал отразится на главном экспортном продукте Южной Кореи.
Что такое HYBE.
Сейчас это одна из четырех крупнейших развлекательных корпораций страны. Под контролем конгломерата чуть больше половины рынка поп-музыки в Южной Корее. Корпорация — «дом» популярных во всем мире групп, среди которых BTS, Tomorrow x Together, Seventeen, Enhypen и NewJeans.
HYBE вырос из небольшой звукозаписывающей компании BigHit Entertainment, основанной продюсером Бан Ши Хеком в 2005 году. Гигантом же в кей-поп-индустрии его сделал мировой успех бойз-бэнда BTS. В 2020 году они стали первой корейской группой, возглавившей чарт Billboard Hot 100 благодаря треку Dynamite. Примерно тогда же BigHit приобрел лейблы Source Music и PLEDIS Entertainment, что и положило начало зонтичной системе управления в будущей корпорации. В 2021 году BigHit Entertainment поменял название на HYBE и открыл подразделения в Японии и США. Сейчас корпорация включает шесть лейблов. Помимо BigHit Music, Source Music и PLEDIS Entertainment это также KOZ Entertainment, Belift Lab и ADOR. Последние два и стали зачинщиками конфликта, спровоцировавшего расследование корейских властей в отношении HYBE.
Гендиректора дочернего лейбла обвинили в попытке захватить власть.
В конце апреля 2024 года HYBE объявил о начале проверок в ADOR. Руководство корпорации уличило гендиректора своей «дочки» Мин Хи Джин в попытке захвата власти и намерении добиться независимости лейбла. ADOR принадлежат права на женскую группу NewJeans. Дебютировавший в 2022 году коллектив с песнями Hype Boy и Attention мгновенно возглавил мировые чарты и считается одной из самых прибыльных групп. В ответ Мин Хи Джин обвинила руководство HYBE в плагиате, указав на сходство своей группы и ILLIT от лейбла Belift Lab. Конфликт вышел в публичное поле и в какой-то момент даже привел к обвалу акций HYBE. Подробнее о начале корпоративных споров мы писали здесь.
Мин Хи Джин отстранили от поста гендиректора ADOR, но сохранили за ней должность внутреннего директора компании и контроль над NewJeans. Как заявляли представители Мин Хи Джин, решение было принято в одностороннем порядке без ее согласия.
Позже Belift Lab подала уголовную жалобу на Мин Хи Джин за предполагаемое вмешательство в бизнес и клевету. По словам представителей лейбла, оказавшиеся в центре скандала участницы ILLIT, «страдают от серьезных злонамеренных комментариев, насмешек и личных нападок». К слову, самой младшей девушке Ирохе всего 16 лет. В пятницу, 22 ноября, уже после отставки с поста руководителя ADOR Мин Хиджин подала встречный иск против гендиректора Belift Lab Кима Тэ Хо. Она потребовала от своего оппонента 5 млрд вон (около $3,6 млн) за клевету в свой адрес. Судебные заседания по обоим заявлениям начнутся в январе 2025 года.
NewJeans объявили войну HYBE.
Больше всего конфликт отражается на самих девушках из NewJeans, которые поддерживают свою руководительницу. В сентябре группа провела неожиданную прямую трансляцию на YouTube, которую вскоре оттуда удалили. Участницы коллектива обратились к руководству HYBE и лично Бан Ши Хеку с требованием восстановить их наставницу на посту генерального директора до 25 сентября, так как это единственный способ мирно решить проблему. Новое руководство ADOR запрос NewJeans отклонило, а нетизены — южнокорейские активные интернет-пользователи — выступили с жесткой критикой Мин Хи Джин за попытку вернуть себе власть подобным образом.
Гораздо больше внимания привлекло признание во время той 30-минутной трансляции участницы NewsJeans Ханни о дискриминации со стороны других артистов и менеджеров корпорации. «В здании HYBE есть общая парикмахерская и гримерная. Я сидела одна в коридоре, когда мимо прошли другие участники команды и их менеджер. Мы поприветствовали друг друга, но когда они возвращались, менеджер сказал им игнорировать меня. И сказал это, чтобы я всё услышала», — поделилась девушка. Она также добавила, что новый гендиректор ADOR Ким Джу Ён никак не отреагировал на ее жалобу на травлю.
История Ханни стала одной из центральных в расследовании корейским правительством случаев издевательств на рабочих местах. Девушку попросили дать показания в отношении HYBE на сессии аудита комитета по охране окружающей среды и труда Национального собрания. Во время выступления Ханни также упомянула случаи, когда корпорация критиковала участников NewJeans во внутренних чатах. «Негативная атмосфера в HYBE была не просто чувством — это была реальность», — цитирует девушку издание Korea Times.
Новый генеральный директор ADOR пообещала, что компания «прислушается к голосу своего артиста» и проведет собственную проверку. Однако история Ханни заинтересовала также министерство труда и занятости Южной Кореи. Ведомство проводит расследование обвинений в издевательствах в HYBE.
Спорный внутренний отчет HYBE и манипуляции с продажами.
Под настоящим огнем критики HYBE оказался, когда в конце октября на заседании комитета по культуре, спорту и туризму Национального собрания представитель Демократической партии Кореи Мин Хён Бэ обнародовал внутренний документ корпорации «Еженедельный отчет музыкальной индустрии о тенденциях в отрасли», где была резкая критики в адрес айдолов и групп из разных агентств, в том числе нелестные комментарии, касающиеся их внешнего вида. Еще больший резонанс случился, когда отчет частично оказался в интернете. Так, например, в этом документе HYBE раскритиковал группу aespa — главных конкуренток NewJeans — за плохое пение, а исполнительниц из IVE назвал «уродливыми».
— Подобные оценки и уничижительные выражения направлены на несовершеннолетних, демонстрируя бесчеловечный взгляд на айдолов, — приводит Korea Times заявление депутата Мин Хён Бэ, который отметил, что поведение HYBE нарушает законы и принципы министерства культуры по защите прав детей и подростков в индустрии развлечений.
Реакция последовала не только от фанатов оскорбленных в отчете артистов, но и от музыкантов самого лейбла. Участник группы Seventeen Сынгван в соцсетях осудил менеджеров собственной корпорации и призвал защитить айдолов от жестоких нападок и давления. «Вы не имеете права так вторгаться в нашу историю. Это касается не только нас, но и других артистов, мы не ваши вещи. Надеюсь, вы не думаете, что можете использовать нас так, как вам заблагорассудится», — написал он.
Демократы также обвинили HYBE в использовании сомнительных приемов для завышения показателей продаж альбомов. Представитель партии предоставил доказательства того, что корпорация в рекламных целях искусственно увеличивала продажи альбомов своих артистов за первую неделю на 70−200 тыс. дополнительных единиц.
Корейские СМИ одно за другим выпускало разгромные статьи в отношении корпорации, прославившей кей-поп во всем мире, и публиковали новые страницы внутреннего документа, саботирующего других артистов. Генеральный директор корпорации Ли Джэ Сан заявил о приостановке выпуска еженедельных отчетов музыкальной индустрии и пообещал усилить внутренний контроль, чтобы предотвратить повторение подобных проблем.
Что будет.
Действиями HYBE обеспокоены на самом высоком уровне. По словам министра культуры, спорта и туризма Ю Ин Чона, HYBE — это не просто отечественная компания, это международная организация с огромным влиянием, которой следует избегать подобных ситуаций.
По словам юриста Но Чен Ына, отчет HYBE может стать поводом для многочисленных судебных исков из-за строгих законов о диффамации в Южной Корее.
20 ноября Мин Хи Джин после восьми месяцев распрей объявила о своей отставке с поста внутреннего директора ADOR, покинув HYBE. Корпорация добилась желаемого, но в процессе нанесла непоправимый урон своему имиджу и утратила доверие многих фанатов. На этом тревожном фоне появились новости о переносе возвращения участников BTS на сцену после службы в армии с 2025 на 2026 год.
В самом HYBE, вероятно, в ближайшее время произойдет ряд кадровых перестановок. Скорее всего, исчезать начнут устаревающие принципы кей-попа. В любом случае событий вокруг HYBE хватает на сюжет процедуральной дорамы. Не исключено, что условный Netflix уже работает над сценарием.