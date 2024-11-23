Ноты протеста: почему индустрия корейской музыки оказалась на грани катастрофы

Гораздо больше внимания привлекло признание во время той 30-минутной трансляции участницы NewsJeans Ханни о дискриминации со стороны других артистов и менеджеров корпорации. «В здании HYBE есть общая парикмахерская и гримерная. Я сидела одна в коридоре, когда мимо прошли другие участники команды и их менеджер. Мы поприветствовали друг друга, но когда они возвращались, менеджер сказал им игнорировать меня. И сказал это, чтобы я всё услышала», — поделилась девушка. Она также добавила, что новый гендиректор ADOR Ким Джу Ён никак не отреагировал на ее жалобу на травлю.