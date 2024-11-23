Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, подозреваемого в обороте наркотиков

Из материалов уголовного дела следует, что в 2009 году Ружицкий с подельниками в Петербурге приобретал наркотики и отправлял их в Москву. В 2011 году он подготовил к незаконному сбыту 4,9 килограмма амфетамина, 1,3 килограмма МДМА и больше двух килограммов гашиша.