В Одессе на складах начался сильный пожар

Сильный пожар начался на территории складов в Одессе. Об этом сообщает издание «Страна».
«В Одессе большой пожар на складах. Не прилет», — сказано в сообщении.
На опубликованном видео видно, что огонь охватил часть строений на территории.
Ранее в Харьковской области прогремели взрывы, из-за чего в населенном пункте Дергачи возникло возгорание.
До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что удар по Затоке в Одесской области вызвал мощную детонацию и пожар у моста, по которому ежедневно доставляют военную технику из Румынии.