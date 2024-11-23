В НХЛ заявили, что травма Овечкина стала результатом несчастного случая

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с РИА Новости выразил мнение, что травма российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», стала следствием несчастного случая.
По его словам, столкновение с канадским нападающим Джеком Макбэйном не было преднамеренным, и последний не имел цели нанести Овечкину травму.
В четверг стало известно, что у капитана «Вашингтона» диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, из-за чего он пропустит от четырех до шести недель. Повреждение Овечкин получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Юта», который состоялся в Солт-Лейк-Сити в ночь на вторник.
«Вашингтон» одержал победу со счетом 6:2, а Овечкин успел оформить дубль, однако он был вынужден покинуть лед в третьем периоде из-за травмы, полученной в результате столкновения.
Ранее старший врач московского «Динамо» Валерий Конов сообщил, что спортсмена Александра Овечкина могут привести в Россию для лечения после перелома ноги в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой».