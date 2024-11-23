В НХЛ заявили, что травма Овечкина стала результатом несчастного случая

В четверг стало известно, что у капитана «Вашингтона» диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, из-за чего он пропустит от четырех до шести недель. Повреждение Овечкин получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Юта», который состоялся в Солт-Лейк-Сити в ночь на вторник.