На Украине мужчина не смог откупиться от ТЦК и залил их слезоточивым газом

Мужчина в Хмельницкой области пытался дать взятку в размере 200 долларов сотрудникам территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) и полицейским, а после отказа залил их слезоточивым газом и сбежал. Об этом сообщил региональный ТЦК в социальных сетях.
Уточняется, что инцидент произошел 21 ноября в городе Полонное.
«Военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки. После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время готовятся документы для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины за попытку дачи взятки и сопротивление представителям власти.
Ранее сообщалось, что трое украинских волейболистов не вернулись на Украину после матчей в Бельгии.
До этого стало известно, что группа женщин отбила у сотрудников территориального центра комплектования мужчину, которого они пытались задержать. Уточнялось, что инцидент произошел на рынке в городе Кривой Рог Днепропетровской области.