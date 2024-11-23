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На Украине мужчина не смог откупиться от ТЦК и залил их слезоточивым газом

Инцидент произошел в городе Полонное.

Источник: Кадр из Youtube

Мужчина в Хмельницкой области пытался дать взятку в размере 200 долларов сотрудникам территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) и полицейским, а после отказа залил их слезоточивым газом и сбежал. Об этом сообщил региональный ТЦК в социальных сетях.

Уточняется, что инцидент произошел 21 ноября в городе Полонное.

«Военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки. После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время готовятся документы для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины за попытку дачи взятки и сопротивление представителям власти.

Ранее сообщалось, что трое украинских волейболистов не вернулись на Украину после матчей в Бельгии.

До этого стало известно, что группа женщин отбила у сотрудников территориального центра комплектования мужчину, которого они пытались задержать. Уточнялось, что инцидент произошел на рынке в городе Кривой Рог Днепропетровской области.