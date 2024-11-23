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Что произошло в Иркутске в ночь на 23 ноября 2024: последние новости

Три человека погибли в аварии с микроавтобусом на трассе Иркутск — Жигалово.

Источник: Госавтоинспекция Иркутской области

Три человека погибли в аварии с микроавтобусом на трассе Иркутск — Жигалово.

Водитель «Mitsubishi ASX» выехал на встречку и столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Toyota Hiace». Три человека погибли, два пострадали. Сейчас следователи завели уголовное дело.

Уголовное дело по факту убийства фельдшера завели в Иркутской области.

Из-за словесной перепалки пациент ударил ножом медработника, после чего скрылся. В этот же день его задержали и допросили. У погибшего фельдшера остались жена и двое детей.

Четверо мужчин признаны виновными в насилии над заключенными в СИЗО-1 Иркутска.

Суд вынес приговор. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17,5 лет лишения свободы в исправительных колониях строго и особого режимов, также они выплатят моральную компенсацию.