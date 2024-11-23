КТЖ выявило хищение дизельного топлива в депо Бесколь

По информации Astana TV, материалы расследования переданы в Департамент полиции на транспорте МВД РК. Преступная группа была установлена и задержана сотрудниками Департамента полиции на транспорте совместно с главной транспортной прокуратурой и КТЖ.
В ходе досудебного расследования ущерб от хищения более 16 млн тенге был возмещен в полном объеме. 11 ноября 2024 года суд вынес приговор виновным.
«КТЖ продолжает борьбу с хищениями дизельного топлива, которое представляет серьезную угрозу для эффективной работы железнодорожного транспорта».