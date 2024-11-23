При атаке дрона ВСУ житель белгородского поселка получил тяжелое ранение

В результате атаки украинского дрона по поселку Октябрьский Белгородского района тяжелое ранение получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ», — сказано в сообщении.
Он отметил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшего доставят в больницу Белгорода.
Гладков также добавил, что данные о последствиях украинской атаки уточняются.
Ранее губернатор Белгородской области заявлял, что в селе Стригуны Борисовского района 15-летняя девочка пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины.
До этого Гладков сообщал, что украинские войска с помощью беспилотника атаковали рейсовый автобус в Шебекине. Он отмечал, что у транспортного средства повреждены остекление, задняя часть и крыша.