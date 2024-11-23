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При атаке дрона ВСУ житель белгородского поселка получил тяжелое ранение

По словам Гладкова, данные о последствиях украинской атаки уточняются.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинского дрона по поселку Октябрьский Белгородского района тяжелое ранение получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ», — сказано в сообщении.

Он отметил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшего доставят в больницу Белгорода.

Гладков также добавил, что данные о последствиях украинской атаки уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области заявлял, что в селе Стригуны Борисовского района 15-летняя девочка пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины.

До этого Гладков сообщал, что украинские войска с помощью беспилотника атаковали рейсовый автобус в Шебекине. Он отмечал, что у транспортного средства повреждены остекление, задняя часть и крыша.