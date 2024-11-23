Гуф со своей девушкой покинул VK Stadium после своего сольного концерта

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) завершил свой сольный концерт в московском концертном зале VK Stadium и покинул площадку вместе со своей девушкой на личном Mercedes-Maybach.
По словам корреспондента РИА Новости, поклонники провожали артиста, задавая вопросы о его самочувствии.
Выступление состоялось в пятницу, несмотря на то что Гуф находится под наблюдением реабилитационной клиники и носит электронный браслет. Ему разрешили временно покинуть учреждение для участия в концерте.
Отмечается, что при выезде из VK Stadium полиция и скорая помощь не сопровождали артиста. По завершении выступления он должен был вернуться на реабилитацию.
Ранее стало известно, что рэпер Гуф сделал предложение своей девушке прямо во время своего выступления в столичном клубе.