Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуф со своей девушкой покинул VK Stadium после своего сольного концерта

При выезде из VK Stadium полиция и скорая помощь не сопровождали артиста.

Источник: Аргументы и факты

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) завершил свой сольный концерт в московском концертном зале VK Stadium и покинул площадку вместе со своей девушкой на личном Mercedes-Maybach.

По словам корреспондента РИА Новости, поклонники провожали артиста, задавая вопросы о его самочувствии.

Выступление состоялось в пятницу, несмотря на то что Гуф находится под наблюдением реабилитационной клиники и носит электронный браслет. Ему разрешили временно покинуть учреждение для участия в концерте.

Отмечается, что при выезде из VK Stadium полиция и скорая помощь не сопровождали артиста. По завершении выступления он должен был вернуться на реабилитацию.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф сделал предложение своей девушке прямо во время своего выступления в столичном клубе.