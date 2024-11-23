Bild: в Гамбурге у британского авианосца обнаружили разведывательный БПЛА

Разведывательный беспилотник обнаружили рядом с британским авианосцем HMS Queen Elizabeth в порту Гамбурга. Об этом сообщает газета Bild.
По информации издания, Бундесвер в районе места стоянки корабля создал зону безопасности, которую круглосуточно охраняют военные. В пятницу около 04:25 (06:25 по московскому времени) сотрудники водной полиции увидели подозрительный беспилотник размером 1,5 на 1,5 метра. В правоохранительных органах считают, что БПЛА «шпионил» за британским авианосцем.
Водная полиция не смогла вывести из строя или вынудить беспилотник сесть, так как он покинул военную зону безопасности. Отмечается что БПЛА скрылся в районе контейнерного терминала. Найти его, а также тех, кто управлял им, не удалось.
Издание утверждает, что одним из собственников контейнерного терминала якобы является китайская сторона.
Ранее стало известно, что неизвестные беспилотные летательные аппараты были обнаружены над военными базами в Соединенных Штатах. Уточнялось, что инцидент зафиксировали в штате Вирджиния.
До этого сообщалось, что белорусские пограничники в Гродненской области принудительно посадили беспилотник в 100 метрах от белорусско-литовской границы.