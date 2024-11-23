До Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения галактик

Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных ударных звуковых волн, зарегистрированных на Земле из глубокого космоса.
Она была вызвана столкновением галактики с четырьмя соседними, как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Событие произошло в группе галактик, известной как Квинтет Стефана, находящейся на расстоянии около 290 миллионов световых лет от нашей планеты. Астрономы установили, что галактика NGC 7318b, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась в четыре другие, создав мощный ударный фронт, сравнимый с «звуковым ударом реактивного истребителя».
По словам астрофизика Университета Хартфордшира Марины Арнаудовой, это столкновение сжало плазму и газ в межгалактическом пространстве, активировав их свечение на радиочастотах и, возможно, запустив процесс образования новых звезд.
Арнаудова назвала это событие уникальной возможностью для ученых изучить сложные взаимодействия между галактиками. Эти данные помогут лучше понять процессы формирования как современных галактик, так и тех, которые будут наблюдаться в будущем.
Ранее астрономы в Чили впервые получили увеличенное изображение умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке за пределами Млечного Пути.