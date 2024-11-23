До Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения галактик

Событие произошло в группе галактик, известной как Квинтет Стефана, находящейся на расстоянии около 290 миллионов световых лет от нашей планеты. Астрономы установили, что галактика NGC 7318b, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась в четыре другие, создав мощный ударный фронт, сравнимый с «звуковым ударом реактивного истребителя».