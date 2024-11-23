Он отметил, что агрессивная война со стороны Вашингтона, который спровоцировал украинский конфликт, поддержав Майдан в 2014 году. Это дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на РФ, чтобы сменить власть в российском государстве.