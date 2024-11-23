В ГД призвали проводить встречи школьников с многодетными семьями

Депутат Государственной Думы Юлия Оглоблина («Единая Россия») обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дополнить курс «Разговоры о важном» темой «Многонациональная Россия — многодетная семья».
Инициатива предусматривает проведение встреч школьников с многодетными родителями их одноклассников. Копия документа оказалась в распоряжении РИА Новости.
В обращении Оглоблина предлагает включить эту тему в программу курса внеурочной деятельности на предстоящие учебные годы, чтобы школьники могли обсудить ее с родителями, чьи дети учатся в тех же образовательных учреждениях.
По словам депутата, идея возникла после общения с родителями на встрече в Мордовии. Они отметили, что детям будет интереснее взаимодействовать с людьми, которых они знают лично. Оглоблина добавила, что сама выросла в многодетной семье и хорошо понимает, что это сопряжено с большими трудностями, но также с радостью, теплом и любовью.
Депутат подчеркнула важность воспитания детей на семейных ценностях и личном примере, отметив, что инициатива полностью соответствует этим принципам.
Ранее первый замглавы Комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести выплату на третьего и последующего ребенка для семей, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов.