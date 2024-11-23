В ГД призвали проводить встречи школьников с многодетными семьями

По словам депутата, идея возникла после общения с родителями на встрече в Мордовии. Они отметили, что детям будет интереснее взаимодействовать с людьми, которых они знают лично. Оглоблина добавила, что сама выросла в многодетной семье и хорошо понимает, что это сопряжено с большими трудностями, но также с радостью, теплом и любовью.