Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2024

Погода в Иркутске 23 ноября 2024 обещает переменную облачность и снег. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутской Гидрометцентре, будет дуть ветер 5−10 м/с, порывы до 15−17 м/с, а пригородной зоне до 20 м/с. Шкала термометра днем поднимется лишь до −4…-6 градусов.
Погода в Иркутске 23 ноября 2024.
— Переменная облачность, в южном Прибайкалье умеренный, местами сильный снег, ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с, метели, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Температура воздуха в Приангарье опустится до −4…-9, местами −11…-16. В некоторые регионы пришла настоящая зима, ожидается похолодание до −18…-23. Вот что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат по улице Щедрина в Иркутске до 30 марта 2025.