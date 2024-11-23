Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2024

Погода в Иркутске 23 ноября 2024 обещает переменную облачность и снег. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутской Гидрометцентре, будет дуть ветер 5−10 м/с, порывы до 15−17 м/с, а пригородной зоне до 20 м/с. Шкала термометра днем поднимется лишь до −4…-6 градусов.