Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу условно-досрочно

Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный за взятку в рамках расследования пожара в ТЦ, вышел на свободу условно-досрочно. Он отбывал наказание в исправительной колонии, но с начала этого года находился на принудительных работах. Вишневский стал десятым вышедшим на свободу фигурантом дела о пожаре 2018 года, в результате которого погибли 60 человек.